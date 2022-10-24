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Ріші Сунак. Цікаві факти про ймовірного претендента на премʼєрське крісло Британії 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Ріші Сунак. Цікаві факти про ймовірного претендента на премʼєрське крісло Британії 
Політика називають мільйонером із Саутгемптона 
фото з відкритих джерел

Свого часу Сунак ініціював бунт в уряді, після якого Борис Джонсон змушений був піти у відставку 

Після того, як стало відомо, що Борис Джонсон втрачає шанси на прем'єрське крісло Великої Британії, швидше за все, новим прем'єром стане Ріші Сунак: ексглава мінфіну, 42-річний етнічний індус.

Нещодавно Сунак ініціював бунт в уряді, після якого Борис Джонсон змушений був піти у відставку. Сунак лідирує в номінаціях серед депутатів від Торі, маючи 144 прихильники. Ще декілька місяців тому чимало депутатів-торі вважали 42-річного Сунака головним кандидатом у наступники Джонсона. Втім, його популярність впала після того, як у квітні тодішній канцлер казначейства запровадив вищі внески на національне страхування, а на початку липня виступив одним із ключових підбурювачів відставки премʼєр-міністра. Відтак боротьбу за посаду прем'єра тоді Сунак програв для Ліз Трасс.

Біографія

Ріші Сунак народився у 1980 році у Саутгемптоні (Велика Британія) у родині вихідців з індійської діаспори, які до того мешкали у колишніх британських колоніях Східної Африки. Вивчав політологію, філософію та економіку в Лінкольн-коледжі (Оксфорд). Під час навчання пройшов стажування у виборчому штабі Консервативної партії. Пізніше здобув ступінь магістра бізнес-адміністрування у Стенфордському університеті (США).

Прорив у політичній кар'єрі Сунака відбувся у 2014 році, коли Консервативна партія обрала його кандидатом у члени парламенту від округу Річмонд (Йорк). Того ж року Сунак очолив відділ досліджень темношкірих та етнічних меншин (BME) правоцентристського аналітичного центру Policy Exchange.

У 2015 році Ріші Сунак став членом парламенту від Консервативної партії. Через три роки отримав посаду парламентського помічника міністра житлово-комунального господарства та місцевого самоуправління при уряді Терези Мей. 
У 2019 році наступник Терези Мей Борис Джонсон призначив Сунака головним секретарем Державної скарбниці, а наступного року – канцлером Державної скарбниці (аналог посади міністра фінансів).

5 липня 2022 року Ріші Сунак та міністр охорони здоров'я Саджид Джавід подали у відставку на знак протесту проти дій голови Консервативної партії Бориса Джонсона, який призначив своїм заступником Кріса Пінчера, звинуваченого у сексуальних домаганнях. Вчинок Сунака та Джавіда поклав початок серії добровільних відставок серед інших членів уряду, що врешті-решт змусило Джонсона заявити, що він залишає посаду як прем'єр-міністра, так і очільника Консервативної партії.

Сунак практикує індуїзм, тому свою присягу у парламенті він складав на екземплярі Бгаґавад-Ґіти. Згідно з правилами індуїзму, він не вживає алкоголь та не їсть яловичину.

Влітку 2009 року політик одружився з Акшатою Мурті, дочкою індійського мільярдера та засновника холдингу Infosys Нараяна Мурті. Майбутнє подружжя познайомилося під час навчання у Стенфордському університеті. Зараз пара виховує дочок Анушку та Крішну. Після весілля Ріші та Акшата жили у сільському особняку в Кірбі на півночі Англії, а навесні 2022-го переїхали до розкішного відреставрованого будинку на заході Лондона. Подружжя має ще два об'єкти нерухомості в британській столиці і пентхаус у Каліфорнії.  

Ріші Сунак. Цікаві факти про ймовірного претендента на премʼєрське крісло Британії  фото 1

Ріші Сунак із дружиною Дружина Сунака володіє 0,91% акцій Infosys, які становлять $900 млн, частками у двох ресторанах Джеймі Олівера, індійськими філіями американської мережі швидкого харчування Wendy's, агентством з підбору нянь, тренажерним залом та ще кількома фірмами. Завдяки чималому особистому статку дружини, Ріші став першим чиновником, який потрапив у 2022 році в рейтинг найзаможніших британців.  

Скандали й розслідування

У листопаді 2020 року видання The Guardian звинуватило Сунака у тому, що він не задекларував в так званому реєстрі інтересів міністрів фінансові інтереси своєї дружини Акшати Мурті та її родини — зокрема, пакет акцій індійської компанії Infosys на суму 1,7 млрд фунтів стерлінгів. Однак пізніше незалежний радник з питань інтересів міністрів провів розслідування та дійшов висновку, що Сунак не порушив жодних правил і не допустив конфлікту інтересів.

Акшата не має британської посвідки на проживання, тому багато років не платила податки (приблизно $24 млн) і обмежувалася митом за статус нерезидента у $36 тис.  

У квітні 2022 року на Ріші Сунака було накладено штраф за порушення карантинних правил. Тож він став першим в історії Великої Британії канцлером, який порушив закон під час перебування на посаді.

Позиція щодо війни в Україні 

В інтерв'ю The Sun, опублікованому 17 липня, він запевнив, що продовжить підтримувати українців, як це робив Борис Джонсон. 

«Президенте Зеленський, хоробрі громадяни України, не сумнівайтеся: що б не трапилося тут найближчими тижнями, Сполучене Королівство залишиться вашим найсильнішим союзником. Я посилюватиму нашу політику тотальної підтримки України, яку так вміло проводить Борис. Консервативна партія займатиме єдину позицію, підтримуючи вас», – пообіцяв він українцям. 

Як відомо, влітку за підсумками чотирьох турів виборів Сунак став лідером на посаду прем'єра Великобританії, а потім пройшов у фінал разом з Ліз Трасс, де поступився – 57.4% членів партії, що голосували, віддали перевагу його суперниці.  

На чоді британського уряду Ліз Трасс пробула протягом 44 днів і оголосила про відставку. До моменту обрання нового прем’єра Трасс продовжуватиме виконувати свою обов'язки.

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