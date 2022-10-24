Ріші Сунак. Цікаві факти про ймовірного претендента на премʼєрське крісло Британії 

Свого часу Сунак ініціював бунт в уряді, після якого Борис Джонсон змушений був піти у відставку

Після того, як стало відомо, що Борис Джонсон втрачає шанси на прем'єрське крісло Великої Британії, швидше за все, новим прем'єром стане Ріші Сунак: ексглава мінфіну, 42-річний етнічний індус.

Нещодавно Сунак ініціював бунт в уряді, після якого Борис Джонсон змушений був піти у відставку. Сунак лідирує в номінаціях серед депутатів від Торі, маючи 144 прихильники. Ще декілька місяців тому чимало депутатів-торі вважали 42-річного Сунака головним кандидатом у наступники Джонсона. Втім, його популярність впала після того, як у квітні тодішній канцлер казначейства запровадив вищі внески на національне страхування, а на початку липня виступив одним із ключових підбурювачів відставки премʼєр-міністра. Відтак боротьбу за посаду прем'єра тоді Сунак програв для Ліз Трасс.

Біографія

Ріші Сунак народився у 1980 році у Саутгемптоні (Велика Британія) у родині вихідців з індійської діаспори, які до того мешкали у колишніх британських колоніях Східної Африки. Вивчав політологію, філософію та економіку в Лінкольн-коледжі (Оксфорд). Під час навчання пройшов стажування у виборчому штабі Консервативної партії. Пізніше здобув ступінь магістра бізнес-адміністрування у Стенфордському університеті (США).

Прорив у політичній кар'єрі Сунака відбувся у 2014 році, коли Консервативна партія обрала його кандидатом у члени парламенту від округу Річмонд (Йорк). Того ж року Сунак очолив відділ досліджень темношкірих та етнічних меншин (BME) правоцентристського аналітичного центру Policy Exchange.

У 2015 році Ріші Сунак став членом парламенту від Консервативної партії. Через три роки отримав посаду парламентського помічника міністра житлово-комунального господарства та місцевого самоуправління при уряді Терези Мей.

У 2019 році наступник Терези Мей Борис Джонсон призначив Сунака головним секретарем Державної скарбниці, а наступного року – канцлером Державної скарбниці (аналог посади міністра фінансів).

5 липня 2022 року Ріші Сунак та міністр охорони здоров'я Саджид Джавід подали у відставку на знак протесту проти дій голови Консервативної партії Бориса Джонсона, який призначив своїм заступником Кріса Пінчера, звинуваченого у сексуальних домаганнях. Вчинок Сунака та Джавіда поклав початок серії добровільних відставок серед інших членів уряду, що врешті-решт змусило Джонсона заявити, що він залишає посаду як прем'єр-міністра, так і очільника Консервативної партії.

Сунак практикує індуїзм, тому свою присягу у парламенті він складав на екземплярі Бгаґавад-Ґіти. Згідно з правилами індуїзму, він не вживає алкоголь та не їсть яловичину.

Влітку 2009 року політик одружився з Акшатою Мурті, дочкою індійського мільярдера та засновника холдингу Infosys Нараяна Мурті. Майбутнє подружжя познайомилося під час навчання у Стенфордському університеті. Зараз пара виховує дочок Анушку та Крішну. Після весілля Ріші та Акшата жили у сільському особняку в Кірбі на півночі Англії, а навесні 2022-го переїхали до розкішного відреставрованого будинку на заході Лондона. Подружжя має ще два об'єкти нерухомості в британській столиці і пентхаус у Каліфорнії.

Ріші Сунак із дружиною Дружина Сунака володіє 0,91% акцій Infosys, які становлять $900 млн, частками у двох ресторанах Джеймі Олівера, індійськими філіями американської мережі швидкого харчування Wendy's, агентством з підбору нянь, тренажерним залом та ще кількома фірмами. Завдяки чималому особистому статку дружини, Ріші став першим чиновником, який потрапив у 2022 році в рейтинг найзаможніших британців.

Скандали й розслідування

У листопаді 2020 року видання The Guardian звинуватило Сунака у тому, що він не задекларував в так званому реєстрі інтересів міністрів фінансові інтереси своєї дружини Акшати Мурті та її родини — зокрема, пакет акцій індійської компанії Infosys на суму 1,7 млрд фунтів стерлінгів. Однак пізніше незалежний радник з питань інтересів міністрів провів розслідування та дійшов висновку, що Сунак не порушив жодних правил і не допустив конфлікту інтересів.

Акшата не має британської посвідки на проживання, тому багато років не платила податки (приблизно $24 млн) і обмежувалася митом за статус нерезидента у $36 тис.

У квітні 2022 року на Ріші Сунака було накладено штраф за порушення карантинних правил. Тож він став першим в історії Великої Британії канцлером, який порушив закон під час перебування на посаді.

Позиція щодо війни в Україні

В інтерв'ю The Sun, опублікованому 17 липня, він запевнив, що продовжить підтримувати українців, як це робив Борис Джонсон.

«Президенте Зеленський, хоробрі громадяни України, не сумнівайтеся: що б не трапилося тут найближчими тижнями, Сполучене Королівство залишиться вашим найсильнішим союзником. Я посилюватиму нашу політику тотальної підтримки України, яку так вміло проводить Борис. Консервативна партія займатиме єдину позицію, підтримуючи вас», – пообіцяв він українцям.

Як відомо, влітку за підсумками чотирьох турів виборів Сунак став лідером на посаду прем'єра Великобританії, а потім пройшов у фінал разом з Ліз Трасс, де поступився – 57.4% членів партії, що голосували, віддали перевагу його суперниці.

На чоді британського уряду Ліз Трасс пробула протягом 44 днів і оголосила про відставку. До моменту обрання нового прем’єра Трасс продовжуватиме виконувати свою обов'язки.