Зеленський про ядерні погрози Путіна: не думаю, що він блефує

Президент переконаний, що світ має посилити тиск на диктатора

Президент Володимир Зеленський не вважає, що президент РФ Володимир Путін блефує, коли погрожує ядерною зброєю. Про це повідомив Зеленський в інтерв'ю CBS.

«Він (Путін – ред.) хоче налякати весь світ. Це перші кроки його ядерного шантажу. Я не думаю, що він блефує. Я думаю, що світ стримує його і стримує цю загрозу. Нам потрібно продовжувати чинити на нього тиск і не дозволяти йому продовжувати», – заявив Зеленський.

Президент України підкреслив, що Росія в ядерному шантажі спирається не тільки на свій арсенал. Вона також використовує окупацію Запорізької АЕС і пуски ракет над Південноукраїнською АЕС, як важелі тиску.

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор заявив про готовність застосувати ядерну зброю.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель вважає, що не варто недооцінювати погрози російського диктатора Володимира Путіна про застосування ядерної зброї.

Україна закликала ядерні держави висловитися щодо неприпустимості й безвідповідальності заяв Росії про можливе застосування ядерної зброї.