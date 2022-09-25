Сім місяців війни за 10 секунд: військові показали цікаве відео

Зараз територія України має такий вигляд

Захисники продемонстрували, які території спершу вдалося захопити окупантам

Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України показало, як мінялася карта України за сім місяців повномасштабного вторгнення.

У десяти секундному відео військові продемонстрували, які території спершу вдалося захопити окупантам, та як їх поступово визволяли наші захисники.

Нагадаємо, розпочалася двісті чотирнадцята доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілюють позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, ведуть повітряну розвідку, намагаються відновити втрачені позиції на окремих напрямках.