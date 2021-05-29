Зеленський просить уряд змінити закон «Про запобігання корупції»

Очільник держави закликає Кабмін удосконалити положення закону

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих аспектів декларування», який Верховна Рада ухвалила 29 квітня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Як зазначається, цей закон удосконалює кампанію антикорупційного декларування особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поточного року.

Зокрема, документ впроваджує нижню межу в 0,25 прожиткового мінімуму, до якої не здійснюється передача в управління цінних паперів акціонерного товариства (АТ).

Крім того, закон виводить з-під декларування номери рахунків, на яких зберігаються некомпенсовані заощадження Ощадного банку СРСР та операції з обміну валют. Такі операції також не потребують подачі повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Повідомляється, що водночас президент спрямував листа до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, в якому закликав уряд невідкладно підготувати та внести до Верховної Ради проєкт змін до Закону «Про запобігання корупції» з метою підвищення прозорості процедури декларування.

Зокрема, Зеленський акцентує на необхідності чіткого визначення строку, протягом якого щодо посадовця після його призначення чи обрання не діятимуть обмеження стосовно припинення підприємницької діяльності або припинення його повноважень у складі правління, наглядових рад компаній.

Крім того, на думку президента, має бути відновлено тридцятиденний період, протягом якого посадові особи зобов’язані передати в управління інших осіб належні їм підприємства та корпоративні права.

Глава держави також вважає, що потребує уточнення положення про те, що вимоги стосовно передачі в управління іншій особі не застосовуються саме в частині акцій акціонерного товариства сукупною номінальною вартістю не більше 0,25 прожиткового мінімуму, в якому особа призначена чи обрана на посаду, та які сукупно не перевищують 5% голосуючих акцій АТ.

Зеленський наголошує на необхідності обов’язкового декларування операцій з купівлі/продажу іноземної валюти суб’єктів декларування або членів їхніх сімей, якщо сума перевищує 50 прожиткових мінімумів.

Президент також виступає за відновлення обов’язкової повної перевірки декларацій осіб, які обіймають посади радника або помічника Голови Верховної Ради, та проведення спеціальної перевірки претендентів на ці посади.