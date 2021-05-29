  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Данілов розповів, коли РНБО розгляне санкції проти режиму Лукашенка

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Міністерство закордонних справ України підготувало&nbsp;пакет санкцій проти білоруського режиму&nbsp;Олександра Лукашенка - Данілов розповів, коли РНБО розгляне санкції проти режиму Лукашенка
    Міністерство закордонних справ України підготувало пакет санкцій проти білоруського режиму Олександра Лукашенка

    Питання обмежувальних заходів спершу має рсхвалити Кабінет міністрів

    Персональні санкції проти громадян Білорусі з оточення Олександра Лукашенка будуть розглянуті після того, як Рада національної безпеки і оборони України отримає відповідне подання від прем'єр-міністра.

    Про це в ефірі ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

    Він уточнив, що є певні процедури, тому питання обмежувальних заходів спершу має розглянути Кабінет міністрів.

    «Документи повинен подавати Кабінет міністрів. Питання про введення санкцій має спершу обговорюватися на засіданні Кабміну. Кабмін повинен ухвалити відповідне рішення. Якщо буде таке подання від прем'єр-міністра, то ми будемо таке питання розглядати», – сказав Данілов.

    Зараз, за словами секретаря РНБО, таких документів не надходило.

    Нагадаємо, що Білорусь обмежила імпорт українських товарів. Так, Мінськ запровадив режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів: кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір і упаковка, цегла, керамічна плитка, скляні ампули, сільгосптехніка для сіяння, пральні машини та меблі.

    Згодом Білорусь назвала умови для відновлення вільної торгівлі з Україною.

    Натомість Міністерство закордонних справ України підготувало пакет санкцій проти білоруського режиму Олександра Лукашенка.

    Разом з тим ЄС обіцяє Білорусі підтримку, якщо піде демократичним шляхом.

    Читайте також:
    Теги: Білорусь Кабмін РНБО санкції політика Україна Олексій Данілов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Данілов розповів, коли РНБО розгляне санкції проти режиму Лукашенка