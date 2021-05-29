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    Президент підписав закон, який дозволить ФОПам займатися готельним бізнесом

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    Закон дозволить фізичним особам-підприємцям надавати готельні послуги - Президент підписав закон, який дозволить ФОПам займатися готельним бізнесом
    Закон дозволить фізичним особам-підприємцям надавати готельні послуги

    Закон має на меті створення сприятливих умов для розвитку готельної інфраструктури в Україні

    Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо розширення кола суб'єктів надання готельних послуг. Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

    Зазначається, що президент підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» щодо розширення кола суб'єктів надання готельних послуг» № 1441-IX, який Верховна Рада ухвалила 29 квітня 2021 року.

    «Документ має на меті створення сприятливих умов для розвитку готельної інфраструктури в Україні та, як наслідок, збільшення популярності внутрішнього туризму. Серед іншого закон дозволяє фізичним особам-підприємцям надавати готельні послуги», – йдеться у повідомленні.

    Також документ надає право не лише власникам, а й користувачам подавати заяву про встановлення об’єктам туристичної інфраструктури відповідної категорії. Йдеться про готелі та інші об'єкти, призначені для надання послуг з розміщення людей, заклади харчування, курортні заклади тощо.

    Категорії готелям встановлює Державне агентство України з туризму та курортів (Держтуризмкурорт України) строком на п'ять років. Види готелів визначає Кабінет Міністрів України.

    «Закон набирає чинності з 1 січня 2023 року та вводиться в дію через три місяці з дня набрання чинності», – зазначають у повідомленні.

    До слова, дорогу до Чорнобиля оновили заради туристів.

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    Теги: туризм закон Володимир Зеленський президент готель послуги
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    Президент підписав закон, який дозволить ФОПам займатися готельним бізнесом