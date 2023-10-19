Головна Країна Політика
search button user button menu button

Ракети Atacms: Кулеба розповів, чого очікувати від США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ракети Atacms: Кулеба розповів, чого очікувати від США
США здійснюватимуть постачання далекобійних ракет Atacms Україні на постійній основі
фото з відкритих джерел

Глава МЗС сподівається, що у майбутньому Україна отримає ракети Atacms, здатні вражати цілі на відстані 300 кілометрів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що США здійснюватимуть постачання далекобійних ракет Atacms Україні на постійній основі. Про це він сказав в ефірі телеканалу 1+1.

Кулеба ствердно відповів на питання, чи означає поставка першою партії Atacms те, що США передаватимуть їх постійно і у більшій кількості.

За словами глави українського МЗС, це прямий результат домовленостей між президентами Володимиром Зеленським і Джо Байденом, які були досягнуті у Вашингтоні під час їхньої особистої зустрічі наприкінці вересня.

«Якщо прочитати між рядків виступ президента Зеленського після зустрічі з Байденом, з нього можна було б зрозуміти, що ухвалене дуже важливе рішення…Тому дякуємо Сполученим Штатам за виконання домовленостей і за зміцнення нашої вогневої міці», – зазначив Кулеба.

Глава МЗС також сподівається, що у майбутньому Україна отримає ракети Atacms, здатні вражати цілі на відстані 300 кілометрів.

Нагадаємо, 17 жовтня стало відомо, що Збройні сили України  вдарили ракетами Atacms по російських окупантах. Це перший випадок, коли ці ракети були використані під час війни в Україні. Зазначається, що Atacms підвищать можливості України з нанесення дальніх ударів по російських силах на важливому етапі контрнаступу.

У Білому домі також офіційно підтвердили, що Україна отримала далекобійні балістичні ракети Atacms. Але йдеться про модифікацію ракет, яка має дальність 165 км.

Зазначимо, речниця «Півдня» Наталія Гуменюк заявила, що застосування українськими захисниками ракет Atacms, наданих США, прискорить контрнаступ.

До слова, Україні потрібно 500 ракет Atacms, щоб знищити 150 військових об'єктів окупантів в Криму.

Читайте також: Atacms в Україні? Путіну приготуватися, правила гри змінюються
Теги: ракета США Володимир Зеленський Джозеф Байден Дмитро Кулеба

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Секторі Гази гуманітарна катастрофа
Єгипет оголосив про відкриття «стійкого» каналу доставки допомоги до Гази
Сьогодні, 06:36
Воїн ЗСУ допоміг «Антитілам» зібрати за один вечір у США $49 тис.
Воїн ЗСУ допоміг «Антитілам» зібрати величезну суму на концерті: як йому вдалося
10 жовтня, 21:05
Українські пілоти будуть включенні до «першої хвилі» навчання на F-16 у Румунії
У Румунії буде створений центр підготовки українських пілотів на F-16 – Зеленський
10 жовтня, 16:19
За словами Зеленського, Україна спостерігає за тим, як зловтішаються кремлівські пропагандисти, а Іран – союзник Росії– підставляє плече бойовикам ХАМАС
РФ зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході: Зеленський про ситуацію в Ізраїлі
9 жовтня, 21:23
За яких умов в Україні можуть відбутися вибори: відповідь Зеленського
За яких умов в Україні можуть відбутися вибори: відповідь Зеленського
4 жовтня, 19:51
Данілов назвав трьох чиновників, які можуть представляти Україну замість Зеленського
Данілов назвав трьох чиновників, які можуть представляти Україну замість Зеленського
4 жовтня, 12:22
Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом не приїхав до Києва
Очільника МЗС Швеції не пустили до України через халепу із паспортом
3 жовтня, 16:01
Сенатори запевняють, що буде зроблено все можливе, щоб забезпечити безперервну допомогу Україні
Сенат США не відмовляється від допомоги Україні
1 жовтня, 01:45
Зеленський на Генасамблеї ООН: Не ядерна зброя зараз найстрашніша
Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН: повний текст (фото, відео)
19 вересня, 22:48

Політика

Ракети Atacms: Кулеба розповів, чого очікувати від США
Ракети Atacms: Кулеба розповів, чого очікувати від США
Хто з нардепів відмовився підтримати заборону Московської церкви (повний список)
Хто з нардепів відмовився підтримати заборону Московської церкви (повний список)
Хто зі «слуг» не голосував за заборону Московської церкви (повний список)
Хто зі «слуг» не голосував за заборону Московської церкви (повний список)
Хто з нардепів виступив на захист Московської церкви (фото)
Хто з нардепів виступив на захист Московської церкви (фото)
Рада ухвалила в першому читанні проєкт держбюджету-2024
Рада ухвалила в першому читанні проєкт держбюджету-2024
Заборона Московської церкви: як голосували фракції
Заборона Московської церкви: як голосували фракції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
99K
Байден сплутав всі карти Китаю
38K
Сі Цзіньпін може виставити Байдену на торги голову Путіна. Все залежить від ціни
18K
Митрополит Онуфрій заборонив у служінні священника, який втік з окупованого Криму
18K
Яка область України лідирує за кількістю ухилянтів: опубліковано рейтинг
14K
19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8692
Скандальне весілля Москви у Львові: ДБР відреагувало

Новини

Окупанти намагаються за підтримки авіації оточити Авдіївку: дані Генштабу
Сьогодні, 07:31
Вибухи в українських містах та протест в Капітолії: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
ЗСУ просунулися поблизу Бахмута – ISW
Сьогодні, 04:56
Розвідка США встановила, що Ізраїль не причетний до удару по лікарні Гази
Сьогодні, 04:17
Хмарно та місцями дощі: прогноз погоди на 19 жовтня
Сьогодні, 03:55
19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту