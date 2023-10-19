Ракети Atacms: Кулеба розповів, чого очікувати від США

Глава МЗС сподівається, що у майбутньому Україна отримає ракети Atacms, здатні вражати цілі на відстані 300 кілометрів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що США здійснюватимуть постачання далекобійних ракет Atacms Україні на постійній основі. Про це він сказав в ефірі телеканалу 1+1.

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Кулеба ствердно відповів на питання, чи означає поставка першою партії Atacms те, що США передаватимуть їх постійно і у більшій кількості.

За словами глави українського МЗС, це прямий результат домовленостей між президентами Володимиром Зеленським і Джо Байденом, які були досягнуті у Вашингтоні під час їхньої особистої зустрічі наприкінці вересня.

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«Якщо прочитати між рядків виступ президента Зеленського після зустрічі з Байденом, з нього можна було б зрозуміти, що ухвалене дуже важливе рішення…Тому дякуємо Сполученим Штатам за виконання домовленостей і за зміцнення нашої вогневої міці», – зазначив Кулеба.

Глава МЗС також сподівається, що у майбутньому Україна отримає ракети Atacms, здатні вражати цілі на відстані 300 кілометрів.

Нагадаємо, 17 жовтня стало відомо, що Збройні сили України вдарили ракетами Atacms по російських окупантах. Це перший випадок, коли ці ракети були використані під час війни в Україні. Зазначається, що Atacms підвищать можливості України з нанесення дальніх ударів по російських силах на важливому етапі контрнаступу.

У Білому домі також офіційно підтвердили, що Україна отримала далекобійні балістичні ракети Atacms. Але йдеться про модифікацію ракет, яка має дальність 165 км.

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Зазначимо, речниця «Півдня» Наталія Гуменюк заявила, що застосування українськими захисниками ракет Atacms, наданих США, прискорить контрнаступ.

До слова, Україні потрібно 500 ракет Atacms, щоб знищити 150 військових об'єктів окупантів в Криму.