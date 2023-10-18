Зеленський зідзвонився з Макроном: що обговорили

Україна та Франція зосередилися на посиленні ППО, зброї дальньої дії та військово-морського потенціалу нашої країни

Лідери двох країн обговорили Чорноморський зерновий коридор і способи його захисту

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Про це повідомив глави України в X (Twitter).

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«Україна високо цінує військову допомогу Франції. Президент Макрон і я зосередилися на наступних кроках щодо посилення протиповітряної оборони, зброї дальньої дії та військово-морського потенціалу України», – йдеться в повідомленні.

Також лідери двох країн обговорили Чорноморський зерновий коридор і способи його захисту, а також наступні раунди переговорів щодо формули миру.

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Зеленський додав, що щодо теми Близького Сходу вони обидва зазначили, що цивільне населення має бути захищене і необхідно уникати подальшої ескалації в регіоні.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна активно працює над тим, щоб отримати більше систем ППО.

Раніше стало відомо, що Україна бере в оренду системи протиповітряної оборони, аби посилити захист у холодний період. Проте країни, які надають таку послугу не розкривають.