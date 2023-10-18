Зеленський зідзвонився з Макроном: що обговорили
Лідери двох країн обговорили Чорноморський зерновий коридор і способи його захисту
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Про це повідомив глави України в X (Twitter).
«Україна високо цінує військову допомогу Франції. Президент Макрон і я зосередилися на наступних кроках щодо посилення протиповітряної оборони, зброї дальньої дії та військово-морського потенціалу України», – йдеться в повідомленні.
Також лідери двох країн обговорили Чорноморський зерновий коридор і способи його захисту, а також наступні раунди переговорів щодо формули миру.
Зеленський додав, що щодо теми Близького Сходу вони обидва зазначили, що цивільне населення має бути захищене і необхідно уникати подальшої ескалації в регіоні.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна активно працює над тим, щоб отримати більше систем ППО.
Раніше стало відомо, що Україна бере в оренду системи протиповітряної оборони, аби посилити захист у холодний період. Проте країни, які надають таку послугу не розкривають.
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