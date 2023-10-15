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Росія атакувала енергообʼєкти в двох областях, Зеленський розповів про ліквідацію наслідків

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росія атакувала енергообʼєкти в двох областях, Зеленський розповів про ліквідацію наслідків
Щодня українські міста й села в прикордонних із Росією областях і вздовж лінії фронту зазнають терористичних ударів окупанта
фото: Офіс президента

У Херсоні сьогодні були відключення через російські бомби

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 599-го дня війни звернувся до народу. Він розповів про атаки на Херсонщину, евакуацію українців з Ізраїлю та Сектору Гази, а також подякував рятувальникам і військовим.

«Бажаю здоров’я, шановні українці, українки! Кілька важливих речей за цей день.

Увесь день енергетики, рятувальники працюють дуже активно на Херсонщині, а також у Донецькій області – ліквідовують наслідки ударів по енергообʼєктах. Зокрема, у Херсоні сьогодні були відключення через російські бомби. Наші ремонтні бригади роблять усе можливе – станом на зараз у Херсоні відновлене постачання електрики й майже в усьому місті водопостачання, крім десяти будинків у Таврійському мікрорайоні. Щодо цих будинків – ремонтні роботи мають завершитися завтра.

Ми маємо бути свідомі, що таких російських ударів із наближенням зими стане більше – по об’єктах генерації, по мережі. До цього треба бути готовими. Ми максимально посилимо ППО – так, як це реально в наявних умовах. Навіть більш ніж реально: ми домовляємося з партнерами про такі кроки в захисті, які раніше не застосовувались. Але, крім цього, багато буде залежати від готовності місцевої влади, зокрема в містах, від підготовчої роботи енергетичних компаній та операторів зв’язку. Кожен повинен виконати свою частину захисної роботи, щоб російський терор цієї зими не зупинив Україну. Так само як на полі бою, в усіх сферах ми маємо бути максимально стійкими та міцними.

У графіку на тиждень є нові зустрічі, нові розмови з партнерами щодо посилення України, нашого захисту. Будемо працювати й над тим, щоб відбудова в Україні стала активнішою. Ми готуємо й нові наші кроки, щоб у наявній безпековій ситуації у світі увага до України зберігалася на достатньому рівні.

Українські дипломати, розвідка, сили безпеки продовжують працювати для допомоги нашим громадянам, які опинилися на Близькому Сході: в Ізраїлі та на території сектору Газа.

Триває евакуація українців з Ізраїлю: уже понад 200 людей вивезли до Румунії, переважно жінок і дітей. Готуються нові рейси. Відомо про майже 260 наших людей, які зараз перебувають у секторі Газа. Наразі виїзд звідти заблокований для громадян усіх країн, але ми працюємо з партнерами, щоб евакуювати наших громадян. Українські дипломати готові допомогти кожному нашому громадянину, який цього потребує. Тому ще раз звертаюся до всіх українців та українок, які можуть перебувати за кордоном, потребувати допомоги: у будь-який час і в будь-який спосіб звертайтеся до наших дипломатичних представництв за кордоном.

І ще одне. Щодня наші міста й села в прикордонних із Росією областях і вздовж лінії фронту зазнають терористичних ударів окупанта. І щодня там надається допомога нашим людям – це дуже важливо. Хоч би що відбувалось, українці дбають одне про одного, і держава залишається функціональною. Україну не здолати, бо не здолати наших людей.

І будь ласка, підтримуйте й дякуйте всім, хто працює заради людей, хто захищає життя. Наші рятувальники, лікарі, медичні сестрички й медичні брати, наші волонтери, поліцейські, працівники комунальних служб, енергетики – ті, без кого не було б нормального життя. Усі, усі важливі. Усі заслуговують на вдячність.

Я хочу сьогодні особливо відзначити пожежних, зокрема на Донеччині, у Покровську. Володимир Журбенко, майор служби цивільного захисту. Я дякую вам! Бахмутський район – Роман Ломакін, командир відділення пожежно-рятувальної частини в місті Торецьку. Дякую! Наша Херсонщина – Андрій Дяченко, капітан служби цивільного захисту, і Владислав Перезва, сержант служби цивільного захисту. Я дякую вам, хлопці! Наша Запорізька область – сержанти служби цивільного захисту Сергій Кліманський та Андрій Лоцман. Дякую!

І всі, всі, всі наші воїни. Кожен і кожна, хто зараз у бою та на бойових постах, на бойових завданнях. Хто рятує наших військових після поранень. Хто тренує. Хто ремонтує техніку, забезпечує діяльність наших бойових бригад. Від Харківщини до Херсонщини. Це й Купʼянськ, це позиції на донецьких напрямках. Це Авдіївка. Я дякую, хлопці, за вашу міцність і за дуже значне знищення окупанта! Це наша Марʼїнка. Напрямки на Запоріжжі. Дякую всім, хто б’ється заради нашої держави й людей! Слава нашому могутньому народу!

Україна вміє бути сильною. І ми вистоїмо, маємо вистояти й перемогти. Так і буде. Слава Україні!».

Раніше Володимир Зеленський розповів, що Україна отримає додаткові ракети для ППО і нові пускові установки.

 

Теги: розвідка Херсонщина українці держава Володимир Зеленський Авдіївка рятувальники Запорізька область водопостачання Офіс президента евакуація роман

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