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Оборона та евакуацію українців із Гази: Зеленський провів переговори із Трюдо

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Оборона та евакуацію українців із Гази: Зеленський провів переговори із Трюдо
Зеленський і Трюдо також обговорили тему добудови музею Голодомору-геноциду
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський: «Під час телефонної розмови обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час мого візиту до Канади»  

Президент України Володимир Зеленський, вперше після візиту до Канади, провів переговори з прем’єр-міністром країни Джастіном Трюдо. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

«Підтримую постійний контакт із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Під час телефонної розмови обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час мого візиту до Канади. Зокрема, щодо розвитку нашої гідрогенерації та добудови музею Голодомору-геноциду», – написав президент.

Зеленський також повідомив, що сторони обговорили ситуацію на фронті та евакуацію українців із Гази. «Обговорили продовження оборонної співпраці, глобальні безпекові виклики. Дякую Джастіну за готовність допомогти з евакуацією наших людей із сектору Газа. Також вдячний Канаді за підтримку Формули миру. Запросив представника країни на наступну зустріч радників, яка відбудеться незабаром», – зазначив глава держави.

Нагадаємо, 22 вересня Зеленський відвідав із неанонсованим візитом  Канаду. У рамках візиту Зеленський зустрівся із членами уряду Канади, а також виступив у парламенті країни. Після цього він вирушив до Торонто де зустрівся із канадськими бізнес-лідерами з метою зміцнення інвестицій приватного сектору у майбутнє України.

Теги: Канада Володимир Зеленський Джастін Трюдо

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