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Зеленський розкрив плани Путіна на Харків

Анастасія Гришкова
glavcom.ua
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Зеленський розкрив плани Путіна на Харків
Зеленський: «Путін хотів окупувати швидко Харків, де живе півтора мільйона зараз»
фото з відкритих джерел

«...Хочуть спровокувати хаос і змусити людей втекти...»

Окупаційні війська РФ кожного дня б'ють по мешканцях Харкова, оскільки «хочуть спровокувати хаос і змусити людей втекти». Про це сказав президент України Володимир Зеленський у Президентському фонді та Інституті Рональда Рейгана.

«…У нього була ця інформація. Він хотів використати цю паузу у понад пів року у Конгресі з цим рішенням (надати допомогу Україні, – «Главком»), тому він хотів окупувати швидко Харків, де живе півтора мільйона зараз. Дуже близько до кордону…», – сказав президент України.

Зеленський додав, що цю ціль переслідує Путін. Також Зеленський наголосив, що Путіну не важливо кого вбити – солдата чи цивільну людину. 

«Тому ми забрали людей із цих селищ і в нього не було успіху. Дякувати Богу, допомога та звісно наші солдати, насамперед наші герої, вони зупинили їх. Він втратив дуже багато людей», – додав президент України. 

Зокрема Зеленський висловився про втрати РФ, мова про тисячі окупантів, які намагалися захопити Харків. Для Путіна це була дуже висока ціна.

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Теги: Харків росія війна Владимир Зеленский

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