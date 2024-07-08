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Як Путін та індійський прем'єр Моді розважалися в день обстрілу київського «Охматдиту» (фото)

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Як Путін та індійський прем'єр Моді розважалися в день обстрілу київського «Охматдиту» (фото)
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді перед вильотом до Москви заявив, що дуже чекає на можливість зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним
фото: скриншот відео

Російський диктатор «засипав» індійського прем'єра компліментами та показував коней

Сьогодні, 8 липня, коли Росія здійснила масовану атаку по українських будинках та лікарнях, диктатор РФ Володимир Путін приймав прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді. Фото та відео візиту публікують російські медіа.

Нарендра Моді прибув до Росії з офіційним візитом. Російські пропагандисти заявили, що у понеділок між президентами відбудеться «неформальна зустріч» у резиденції Путіна, а у вівторок, 9 липня, пройдуть офіційні перемовини.

«Неформальну зустріч» було організовано у резиденції Путіна в Ново-Огарьово. Там російський диктатор «засипав» індійського правителя компліментами.

«У вас свої ідеї, ви дуже енергійна людина, ви вмієте досягати результатів на користь Індії та індійського народу.  Найголовніше, що 23 млн новонароджених в рік навіть для такої країни як Індія – це, все-таки, багато. Це найбільший показник у світі. Це означає, що населення Індії відчуває впевненість та стабільність», – передали слова Путіна російські пропагандисти.

Російські пропагандисти всюди слідкували за Путіним та Моді й виражали своє захоплення зустріччю. Зокрема, публікуються кадри, як політики разом із перекладачем пили чай та їли солодощі, а згодом, вже без перекладача гуляли резиденцією.

Як Путін та індійський прем'єр Моді розважалися в день обстрілу київського «Охматдиту» (фото) фото 1
фото: Ria Pool
Як Путін та індійський прем'єр Моді розважалися в день обстрілу київського «Охматдиту» (фото) фото 2
фото: скриншот відео

Також було заявлено, що Путін влаштував для Моді «кінне шоу». Однак на арену вивели не надто енергійного коня під пісню гурту «Любе».

Провладні журналісти додали, що питання, які сьогодні обговорять Путін та Моді, будуть ще раз обговорені завтра під час офіційного сніданку.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді перед вильотом до Москви заявив, що дуже чекає на можливість зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє пресслужба МЗС південно-азіатської держави. Крім того, він назвав лідера Кремля «своїм другом».

Раніше журналісти Reuters писали, що під час свого візиту до Росії Нарендра Моді також має намір порушити питання щодо участі громадян Індії у спеціальній військовій операції в Україні. Як повідомляв міністр закордонних справ Виная Кватра, наразі у бойових діях на боці російських військ можуть брати участь від 30 до 40 громадян Індії.

Нагадаємо, раніше йшлось про те, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Москву. Останнього разу Моді був у Москві у 2015 році, а востаннє відвідував Росію у 2019 році, коли брав участь у Східному економічному форумі у Владивостоці. Також Індія не засудила вторгнення Росії в Україну та не підписала декларацію за підсумками мирного саміту у Швейцарії. 

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Теги: росія путін Індія журналіст населення диктатор Москва відео

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