Рік незламності. Пресконференція Зеленського (відео)
Рівно рік тому українців розбудили перші ракетні удари
Сьогодні у річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну президент Володимир Зеленський провів пресконференцію під назвою «Лютий. Рік незламності».
Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року російські окупаційні війська атакували українські міста. Українці розбудили ракетні удари по всій країні, а потім наземні війська ворога пішли в наступ. Зокрема, Білорусь представила себе як плацдарм для російських військових, які намагалися прорватися та зайняти північні області України. Внаслідок цього Білорусь отримала свій санкційний пакет. Проте через рік вони так і не наважилися на пряму участь у війні в Україні.
Сьогодні у всьому світі відбуваються велелюдні протести. До них мають долучаються як іноземці, так і українці, що нині вимушено опинилися за кордоном. Окремі акції у європейських столицях відбулися напередодні, у багатьох містах замайоріли синьо-жовті прапори.
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