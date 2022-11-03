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Зернова угода. МЗС пояснило суть формули, яка подіяла на Путіна

Надія Клочко
glavcom.ua
Зернова угода. МЗС пояснило суть формули, яка подіяла на Путіна
Росія 2 листопада заявила про повернення до зернової угоди
фото з відкритих джерел

Представник МЗС наголосив: Україна не йшла на жодні поступки задля повернення Росії до зернової угоди

Росія повернулася до зернової угоди завдяки активній дипломатії генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, які діяли у координації з Україною. Жодних нових зобов’язань щодо роботи «зернового коридору» Україна не брала на себе. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Представник українського дипломатичного відомства таким чином прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що Росія повернулася до зернової угоди, оскільки Україна нібито дала гарантії про «невикористання «зернового коридору» для ведення бойових дій». Ніколенко наголосив, що Україна ніколи не використовувала «зерновий коридор» у військових цілях і завжди чітко дотримувалась зернової угоди.

«Володимир Путін заявив, що Росія вирішила розблокувати зернову угоду після надання Україною «гарантій» про невикористання зернового коридору в військових цілях.

1. Україна не використовувала і не планувала використовувати зерновий коридор у військових цілях.
2. Українська сторона чітко дотримується положень зернової угоди.
Нагадаю, що в рамках цієї угоди сторони зобов‘язалися гарантувати безпечне та надійне середовище функціонування зернового коридору. Україна ніколи не наражала зерновий маршрут на небезпеку.
3. Ніяких нових зобов‘язань, які виходили би за межі вже існуючих в зерновій угоді, наша держава не брала», – зазначив речник МЗС.

Ніколенко пояснив повернення Росії до зернової угоди тим, що Гутерреш та Ердоган «знайшли слова, які зрозумів Путін».

«Москва повернулася до зернової угоди завдяки активній дипломатії генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. У координації з Україною вони знайшли слова, які зрозумів Путін. Це була позиція сили, а не поступок. Повернення Росії до виконання своїх зобов‘язань в рамках зернової ініціативи яскраво ілюструє дієву формулу: сильна позиція + рішучі дії = результат», – написав представник українського МЗС.

Речник міністерства також висловив подяку ООН та Туреччині «за лідерство задля відновлення функціонування зернового коридору, який відіграє важливу роль в забезпеченні глобальної продовольчої безпеки».

Зернова угода. МЗС пояснило суть формули, яка подіяла на Путіна фото 1

Нагадаємо, 2 листопада Росія заявила, що відновлює свою участь у зерновій угоді, яка передбачає постачання українського зерна з портів Чорного моря. У міноборони РФ заявили, що вони «отримали письмові гарантії від України про невикористання зернового коридору для ведення бойових дій». Водночас російський диктатор Володимир Путін пригрозив – Росія вийде з угоди у разі порушення цих гарантій.

Міноборони Росії 29 жовтня заявило, що зупиняє дію зернової угоди після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок яких було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ.

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін після того, як «зерновий коридор» продовжив роботу без згоди РФ, вчергове поскаржився, що Україна не хоче вести мирні переговори. Російський диктатор заявив, що планує зачекати на згоду України. 

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Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган МЗС росія ООН путін зерно

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