Гутерреш поговорив з Путіним: деталі

Генсек ООН закликав сторони конфлікту обміняти всіх військовополонених

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляють рашистські ЗМІ.

Відомо, що сторони обговорили ситуацію навколо Запорізької АЕС, у тому числі у контексті підсумків її відвідування 1 вересня делегацією МАГАТЕ. Російські ЗМІ зазначають, що Путін у розмові з Гутеррешем дав позитивну оцінку співпраці з МАГАТЕ щодо ЗАЕС і розповів про заходи Росії щодо захисту об'єктів станції. Геттереш заявив, що витоку радіації на Запорізькій АЕС не зафіксовано.

Зазначається, що основну увагу сторони приділили вивезенню українського зерна та експорту російського продовольства та добрив, а також питання організації місії ООН у зв'язку з терактом в Оленівці.

Гутерреш закликав сторони конфлікту обміняти всіх військовополонених.

Нагадаємо, 1 вересня делегація МАГАТЕ відвідала Запорізьку атомну електростанцію. Мета місії полягає у захисті атомної станції від можливої ядерної аварії. Інспектори оглянуть на АЕС об'єкти, які стосуються ядерної та радіаційної безпеки.

Голова організації Рафаель Гроссі заявив, що за кілька годин роботи на АЕС вдалося зібрати багато важливої інформації і побачити «ключові речі».