МЗС про удар по порту Одеси: Путін плюнув в обличчя Ердогану і Гутеррешу

Україна закликає ООН та Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов‘язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору

Міністерство закордонних справ України відреагувало на ракетний удар Росії по Одеському торговому порту. Як зазначив речник МЗС Олег Ніколенко, РФ поставила під сумнів свої обіцянки в підписаному у Стамбулі документі про експорт зерна з українських портів.

«Менше 24 годин знадобилося Російській Федерації, щоб ракетним ударом по території порту міста Одеса поставити під сумнів домовленості та обіцянки, дані нею ООН та Туреччині у підписаному вчора в Стамбулі документі», – написав Ніколенко у Facebook.

На його думку, «російська ракета – це плювок Володимира Путіна в обличчя генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу та президентові Туреччини Реджепу Ердогану, які доклали величезних зусиль для досягнення угоди, і яким Україна вдячна».

Україна наголошує на необхідності неухильного виконання домовленостей щодо відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

Україна закликає ООН та Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов‘язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору.

У разі невиконання досягнутих домовленостей Росія нестиме повну відповідальність за поглиблення глобальної продовольчої кризи, зазначає МЗС України.

Нагадаємо, 23 липня близько 11:11 в Одесі пролунали вибухи.

Нардеп Олексій Гончаренко та соцмережі повідомили, що російські війська завдали ракетний удар по порту Одеси.

Згодом Оперативне командування «Південь» повідомило, що росіяни атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр».

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що відкриття «зернового коридору» через Чорне море не несе військових загроз для України.