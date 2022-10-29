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Гутерріш закликає якнайшвидше подовжити термін дії зернової угоди

Альона Боженко
glavcom.ua
Гутерріш закликає якнайшвидше подовжити термін дії зернової угоди
ООН наполягає якомога швидше подовжити термін дії зернової угоди
фото ілюстративне

ООН вважає, що якщо угоду не продовжити, це поставить під загрозу врожай у всіх регіонах світу у 2023-2024 роках

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав сторони якомога швидше домовитися про подовження строку угоди, який спливає за декілька тижнів. Про це повідомляє CNN.

Термін дії зернової угоди між Україною, Росією, Туреччиною та ООН спливає 19 листопада.

«Вплив угоди, підписаної в Стамбулі очевидний. Експорт зерна та інших харчових продуктів у рамках Чорноморської зернової ініціативи перевищив 9 мільйонів тонн. Але її необхідно терміново продовжити. Якщо продовольство та добрива не потраплять на світові ринки зараз, фермери не матимуть добрив у належний час і за ціною, яку вони зможуть собі дозволити, коли розпочнеться сезон посіву», – заявив Гутерріш.

Він додав, що це поставить під загрозу врожай у всіх регіонах світу у 2023-2024 роках і матиме критичні наслідки для виробництва продуктів харчування та цін на їжу. 

Зазначимо, раніше стало відомо, що представники Росії у спільному координаційному центрі (СКЦ) в Стамбулі зривають поставки українського зерна. Керівник Моніторингової групи по санкціях та свободі судноплавства Андрій Клименко повідомив, що близько сотні суден із українським зерном очікують на інспекцію 8-15 днів. Ще 15 суден очікують інспекції, щоб піти в українські порти за зерном на експорт. В українському уряді поінформували, що порти Одеси, з яких відправляється зерно у межах зернової угоди, працюють тільки на 25-30% своїх можливостей

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія, гальмуючи експорт українського продовольства, намагається загострити продовольчу кризу у світі. 

Нагадаємо, 13 жовтня Росія направила ООН перелік вимог, у разі невиконання яких погрожує вийти з угоди про експорт зерна із Чорного моря, дія якої завершується в листопаді. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що заяви росіян про можливий вихід з зернової угоди є шантажем Москви, який необхідно припинити.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та ООН угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий же документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій стосовно Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

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Теги: Туреччина росія міністр експорт зерно Україна харчування

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