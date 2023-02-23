Генсек ООН повідомив, скільки українців потребують гуманітарної допомоги

Генсек ООН: «Річниця російського вторгнення є похмурою віхою для України та всього світу»

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив російську війну проти України і нагадав, що понад 40 відсотків українців потребують гуманітарної допомоги. Про це він заявив на надзвичайній спеціальній сесії Генасамблеї ООН, яка розглядає проєкт резолюції «Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні», пише Укрінформ.

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«Річниця російського вторгнення в Україну є похмурою віхою – як для народу України, так і для міжнародної спільноти. Це вторгнення є образою нашого колективного сумління. Воно є порушенням Статуту ООН та міжнародного права. Воно має драматичні наслідки у гуманітарній сфері та галузі прав людини. І цей вплив відчувається далеко за межами України», – наголосив генсек.

Він додав, що понад 40 відсотків українців потребують гуманітарної допомоги, і звернувся до міжнародної спільноти з проханням підтримати заклик ООН щодо виділення для народу України 5,6 млрд доларів.

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За його словами, можливі наслідки розгортання конфлікту по спіралі – це очевидна і реальна небезпека.

«Тим часом ми чуємо приховані погрози щодо можливості застосування ядерної зброї. Так зване тактичне застосування ядерної зброї є абсолютно неприйнятним», – зауважив він.

Хоча сьогодні перспективи можуть видаватися похмурими, Гутерреш закликав «працювати, знаючи, що справжній, довготривалий мир має ґрунтуватися на Статуті ООН та міжнародному праві».

«Що довше триватимуть бойові дії, то складнішою буде ця робота», – підсумував він.

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Нагадаємо, що в ООН підрахували, скільки цивільних українців вбили росіяни за рік війни.