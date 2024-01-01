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Зеленський розповів, як у нього почався 2024 рік (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський розповів, як у нього почався 2024 рік (фото)
Володимир Зеленський поговорив із Джастіном Трюдо
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Український лідер повідомив про першу в новому році міжнародну розмову

Президент Володимир Зеленський провів першу в 2024 році міжнародну розмову – із премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Про це глава держави повідомив у Telegram.

Президент зазначив, що розпочав рік із роботи над зміцненням оборони України, зокрема над посиленням нашого повітряного щита.

«Провів першу міжнародну розмову – з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Передусім спілкувалися на безпекову тематику. Поінформував Джастіна про російські удари по наших містах і селах: постійний ракетний терор, удари «шахедів». Лише за вечір перед Новим роком і новорічну ніч нашим силам ППО вдалося знищити понад 80 ударних дронів, але, на жаль, у Сумській, Одеській, Львівській, Полтавській, Київській, Донецькій і Херсонській областях були й влучання, що призвели до пошкодження цивільних об’єктів», – розповів Зеленський.

Крім того, український президент подякував Трюдо «за готовність допомагати в посиленні захисту українського неба, зокрема за постачання додаткових «Насамсів» – систем і ракет до них.

Також лідери обговорили роботу над безпековими гарантіями й домовилися, що країни активізують двосторонній діалог для відповідної угоди.

«Розмовляли й про підготовку четвертої зустрічі радників, які працюють для реалізації Формули миру. Зустріч відбудеться в середині січня в Давосі. Я вдячний і Джастіну особисто, і Канаді за відповідну підтримку на глобальному рівні наших зусиль», – зауважив Зеленський.

Він підкреслив, що наступного року допомога від Канади для України збережеться як у тому, що необхідне для нашої сили на полі бою, так і у фінансовій сфері.

Нагадаємо, що у своєму новорічному привітанні Зеленський побажав Україні перемоги й миру. Він додав, що так само, як минулого 31 грудня, сьогодні ми кажемо: «Ми не знаємо достеменно, що принесе нам новий рік». Але цього року можемо додати: «Хоч би що він приніс, ми будемо сильнішими».

Читайте також: Новорічне привітання Зеленського: реакція соцмереж
Теги: Володимир Зеленський Джастін Трюдо Україна Канада

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