Економіст розповів, наскільки серйозною є ситуація з затримками виплат зарплат і пенсій

В українському бюджеті на сьогодні дефіцит 50%, який покривається в основному коштом наших партнерів

Україна має свій певний внутрішній економічний резерв

Україна має фінансову подушку, яка дозволяє щонайменше квартал власними ресурсами виконувати як мінімум соціальні статті. Про це очільник Комітету економістів України Андрій Новак розповів у ефірі «Еспресо».

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«Відразу хочу всіх заспокоїти, ніякого варіанту невиплат чи затримки виплат у січні, лютому, березні не буде. Україна має свою фінансову подушку, яка дозволяє нам щонайменше квартал, тобто три місяці, власними ресурсами виконувати як мінімум соціальні статті. Хочу нагадати, що всі соціальні статті, починаючи від пенсій, зарплат, соціальних допомог по різних категоріях, стоять у державному казначействі до сплати на першому місці», – зауважив Андрій Новак.

За його словами, в українському бюджеті на сьогодні дефіцит 50%, який покривається в основному коштом наших партнерів, але інші 50% – наші внутрішні економічні спроможності, які дозволяють Україні самостійно щонайменше квартал, а в принципі й півріччя, витягнути, користуючись власними ресурсами.

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«Тому, хочу заспокоїти, що найменше протягом кварталу нам не треба ні про що хвилюватися. А за січень-лютий ці процедурні затримки у США та ЄС будуть подолані. Перший квартал ми спокійно переживаємо власними ресурсами», – сказав очільник Комітету економістів України.

Новак додав, що є також чинні програми зовнішньої допомоги, наприклад, з МВФ на 4 роки, з ЄС та з урядами десятків країн світу.

«Зараз я б не перебільшував ці процедурні проблеми та затримки. По-перше, Україна має свій певний внутрішній економічний резерв, а по-друге, зовнішня допомога все одно буде надходити, бо вона закладена у бюджетах і ЄС, і США, і понад у 60 країн світу, які підтримують Україну», – резюмував Андрій Новак.

Нагадаємо, раніше Уряд попередив про можливі затримки пенсій та зарплат.