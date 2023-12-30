Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Економіст розповів, наскільки серйозною є ситуація з затримками виплат зарплат і пенсій

Надія Карбунар
glavcom.ua
Економіст розповів, наскільки серйозною є ситуація з затримками виплат зарплат і пенсій
В українському бюджеті на сьогодні дефіцит 50%, який покривається в основному коштом наших партнерів
фото з відкритих джерел

Україна має свій певний внутрішній економічний резерв

Україна має фінансову подушку, яка дозволяє щонайменше квартал власними ресурсами виконувати як мінімум соціальні статті. Про це очільник Комітету економістів України Андрій Новак розповів у ефірі «Еспресо».

«Відразу хочу всіх заспокоїти, ніякого варіанту невиплат чи затримки виплат у січні, лютому, березні не буде. Україна має свою фінансову подушку, яка дозволяє нам щонайменше квартал, тобто три місяці, власними ресурсами виконувати як мінімум соціальні статті. Хочу нагадати, що всі соціальні статті, починаючи від пенсій, зарплат, соціальних допомог по різних категоріях, стоять у державному казначействі до сплати на першому місці», – зауважив Андрій Новак.

За його словами, в українському бюджеті на сьогодні дефіцит 50%, який покривається в основному коштом наших партнерів, але інші 50% – наші внутрішні економічні спроможності, які дозволяють Україні самостійно щонайменше квартал, а в принципі й півріччя, витягнути, користуючись власними ресурсами.

«Тому, хочу заспокоїти, що найменше протягом кварталу нам не треба ні про що хвилюватися. А за січень-лютий ці процедурні затримки у США та ЄС будуть подолані. Перший квартал ми спокійно переживаємо власними ресурсами», – сказав очільник Комітету економістів України.

Новак додав, що є також чинні програми зовнішньої допомоги, наприклад, з МВФ на 4 роки, з ЄС та з урядами десятків країн світу.

«Зараз я б не перебільшував ці процедурні проблеми та затримки. По-перше, Україна має свій певний внутрішній економічний резерв, а по-друге, зовнішня допомога все одно буде надходити, бо вона закладена у бюджетах і ЄС, і США, і понад у 60 країн світу, які підтримують Україну», – резюмував Андрій Новак.

Нагадаємо, раніше Уряд попередив про можливі затримки пенсій та зарплат. 

Теги: Україна Андрій Новак економіка соцвиплати

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У березні наступного року в Україні буде проведено індексацію пенсій
Українці отримають підвищені пенсії вже у січні: деталі
24 грудня, 08:38
Іво Бобул не вважає себе заможною людиною
Іво Бобул назвав розмір своєї пенсії
13 грудня, 22:00
Збільшення мінімальної заробітної плати наступного року заплановано у два етапи
Мінімальна зарплата, пенсії, соцвиплати: що зміниться в наступному році
11 грудня, 08:55

Економіка

Економіст розповів, наскільки серйозною є ситуація з затримками виплат зарплат і пенсій
Економіст розповів, наскільки серйозною є ситуація з затримками виплат зарплат і пенсій
Низький рівень прайс-кепів заважає імпорту електроенергії з Європи під час дефіциту – «Укренерго»
Низький рівень прайс-кепів заважає імпорту електроенергії з Європи під час дефіциту – «Укренерго»
Кабмін заборонив на 2024 рік експорт ряду товарів (список)
Кабмін заборонив на 2024 рік експорт ряду товарів (список)
Уряд заборонив стягувати штрафи за комунальні послуги з деяких українців
Уряд заборонив стягувати штрафи за комунальні послуги з деяких українців
Через накопичення боргів перед інвесторами стримується розвиток зеленої генерації в Україні – інвестор
Через накопичення боргів перед інвесторами стримується розвиток зеленої генерації в Україні – інвестор
За роботу під обстрілами платитимуть більше. Уряд ухвалив зміни
За роботу під обстрілами платитимуть більше. Уряд ухвалив зміни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Хто став Героєм України у 2023 році. Повний список нагороджених
14K
ЗСУ розповіли, кому не видаватимуть повістки на вулицях
14K
Байден відреагував на масштабний обстріл України
8538
Кремль висунув погрозу Заходу за конфіскацію російських активів
7262
Рух на кордоні в Шегині перекрито (фото)
7196
Росія висунула вимогу Польщі, перш ніж виправдовуватися за інцидент із ракетою

Новини

Уночі ЗСУ вдарили по військових об’єктах в Росії – ЗМІ
Сьогодні, 11:16
ЗСУ стримують ворога під Мар’їнкою і відбили атаки під Авдіївкою – Генштаб
Сьогодні, 07:26
Вибухи в Білгороді, звернення Кислиці на Радбезі ООН: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Місцями невеликий дощ та туман: прогноз погоди на 30 грудня
Сьогодні, 04:14
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Що робити з мобілізацією? Порошенко дав пораду Зеленському
Вчора, 11:27

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua