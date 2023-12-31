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Новорічне звернення Володимира Зеленського (відео)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Новорічне звернення Володимира Зеленського (відео)
Президент України Володимир Зеленський
фото: Офіс Президента

Володимир Зеленський звернувся до народу в новорічну ніч

Президент України привітав українців із Новим роком та побажав Україні перемоги й миру.

«Зовсім скоро закінчується 2023 рік. Ще один рік нашої незалежності. Ще один рік нашої боротьби за незалежність. Ще один рік війни. Війни за свою землю. За нашу свободу. Одне за одного. Головний підсумок року, головний його здобуток: Україна стала сильнішою. Українці стали сильнішими», – сказав президент.

«Я бажаю кожному, хто вже знайшов себе у нашій спільній справі, щоб у вас поруч завжди були ті, хто підставить плече та не підставить у житті. Я бажаю кожному, хто ще вагається, наступного року зробити сміливий вибір – захищати своє, власну країну, працювати заради неї, допомагати, знайти себе у власній державі, бо це єдине місце на землі, де ми всі можемо сказати про себе: ми вдома», – побажав президент.

Він додав, що і так само, як минулого 31 грудня, сьогодні ми кажемо: «Ми не знаємо достеменно, що принесе нам новий рік». Але цього року можемо додати: «Хоч би що він приніс, ми будемо сильнішими».

«І зараз я хочу сказати слова, які до війни вважалися банальними, а під час війни – безцінні. Я бажаю вам, вашим родинам, близьким, усім-усім рідним тепла та здоров’я. Тим, у кого є рідне серце, – хай живуть довго. Тим, кого втратили, – хай залишаться в серці.

Коханим – часу. Часу якнайбільше. Дітям – здійснення ваших бажань. Усім людям – людського щастя. А Україні нашій – перемоги й миру», – привітав Зеленський.

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Теги: Володимир Зеленський Офіс президента відео

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