Новорічне привітання Зеленського: реакція соцмереж

На думку деяких користувачів, у промові не було чогось, що об'єднало б націю

Більшості українців привітання президента сподобалося, але далеко не всім

Президент України Володимир Зеленський в останні хвилини 2023 року звернувся до українців із новорічним привітанням. Більшості українців вона сподобалася, але були й ті, хто залишив негативні коментарі.

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Переважна більшість українців назвали промову президента гарною, але деякі вважають, що минулого року була кращою. Крім того, багатьом глядачам дуже сподобався момент із палаючою Москвою:

В той самий час чимало було й тих, кому новорічне звернення Зеленського «не зайшло»:

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У своєму новорічному привітанні Зеленський побажав Україні перемоги й миру. Він додав, що і так само, як минулого 31 грудня, сьогодні ми кажемо: «Ми не знаємо достеменно, що принесе нам новий рік». Але цього року можемо додати: «Хоч би що він приніс, ми будемо сильнішими».

За словами Зеленського, те, що українці вистояли і зустрічають новий рік, зовсім не «новорічне диво, не казка і не чудо». Президент підкреслив, що це заслуга кожного з українців.

Володимир Зеленський також пообіцяв, що наступного року ворог відчує, що таке справжня лють після налагодження вітчизняного виробництва зброї. Він зауважив, що «Росія не так сильно боїться тиску міжнародних організацій, як єдності українського народу».

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«Я бажаю кожному, хто ще вагається, наступного року зробити сміливий вибір – захищати своє, власну країну, працювати заради неї, допомагати, знайти себе у власній державі, бо це єдине місце на землі, де ми всі можемо сказати про себе: ми вдома», – заявив президент.

До слова, посол Японії Кунінорі Мацуда у новорічному привітанні запевнив українців, що підтримка України Країною сходу сонця у новому році буде непохитною. Про це дипломат, одягнений у вишиванку, сказав у зверненні, записаному українською мовою.

Нагадаємо, Зеленський і Залужний із дружинами привітали українців зі святом. Президент позував у робочому кабінеті, а очільник ЗСУ – на тлі новорічної ялинки.