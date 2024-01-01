Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Новорічне привітання Зеленського: реакція соцмереж

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Новорічне привітання Зеленського: реакція соцмереж
На думку деяких користувачів, у промові не було чогось, що об'єднало б націю
фото: скріншот відео

Більшості українців привітання президента сподобалося, але далеко не всім 

Президент України Володимир Зеленський в останні хвилини 2023 року звернувся до українців із новорічним привітанням. Більшості українців вона сподобалася, але були й ті, хто залишив негативні коментарі.

Переважна більшість українців назвали промову президента гарною, але деякі вважають, що минулого року була кращою. Крім того, багатьом глядачам дуже сподобався момент із палаючою Москвою:

Новорічне привітання Зеленського: реакція соцмереж фото 1
Новорічне привітання Зеленського: реакція соцмереж фото 2
Новорічне привітання Зеленського: реакція соцмереж фото 3
Новорічне привітання Зеленського: реакція соцмереж фото 4
Новорічне привітання Зеленського: реакція соцмереж фото 5

В той самий час чимало було й тих, кому новорічне звернення Зеленського «не зайшло»:

Новорічне привітання Зеленського: реакція соцмереж фото 6
Новорічне привітання Зеленського: реакція соцмереж фото 7
Новорічне привітання Зеленського: реакція соцмереж фото 8
Новорічне привітання Зеленського: реакція соцмереж фото 9

У своєму новорічному привітанні Зеленський побажав Україні перемоги й миру. Він додав, що і так само, як минулого 31 грудня, сьогодні ми кажемо: «Ми не знаємо достеменно, що принесе нам новий рік». Але цього року можемо додати: «Хоч би що він приніс, ми будемо сильнішими».

За словами Зеленського, те, що українці вистояли і зустрічають новий рік, зовсім не «новорічне диво, не казка і не чудо». Президент підкреслив, що це заслуга кожного з українців.

Володимир Зеленський також пообіцяв, що наступного року ворог відчує, що таке справжня лють після налагодження вітчизняного виробництва зброї. Він зауважив, що «Росія не так сильно боїться тиску міжнародних організацій, як єдності українського народу».

«Я бажаю кожному, хто ще вагається, наступного року зробити сміливий вибір – захищати своє, власну країну, працювати заради неї, допомагати, знайти себе у власній державі, бо це єдине місце на землі, де ми всі можемо сказати про себе: ми вдома», – заявив президент.

До слова, посол Японії Кунінорі Мацуда у новорічному привітанні запевнив українців, що підтримка України Країною сходу сонця у новому році буде непохитною. Про це дипломат, одягнений у вишиванку, сказав у зверненні, записаному українською мовою.

Нагадаємо, Зеленський і Залужний із дружинами привітали українців зі святом. Президент позував у робочому кабінеті, а очільник ЗСУ – на тлі новорічної ялинки.

Читайте також: «Наступний не буде легшим». Військові привітали українців із прийдешнім Новим роком (відео)
Теги: Володимир Зеленський президент соцмережі

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Білий дім відповів, скільки у США залишилося коштів на власне озброєння
Білий дім відповів, скільки у США залишилося коштів на власне озброєння
10 грудня, 2023, 22:30
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський завтра поїде у США: названа мета візиту
10 грудня, 2023, 22:13
Міжнародна федерація кінного спорту не допустила росіян до Олімпіади
Міжнародна федерація кінного спорту не допустила росіян до Олімпіади
26 грудня, 2023, 00:20
Республіканці вже витратили місяці, намагаючись знайти зв'язок Байдена з закордонним бізнесом членів його родини
Конгресмени-республіканці готуються офіційно дати старт імпічменту Байдена
3 грудня, 2023, 18:51
Зеленський зауважив, що Україна досягла серйозних успіхів на полі бою
Україна хоче перемогти Росію в повітрі. Головні заяви Зеленського під час зустрічі із Байденом
13 грудня, 2023, 10:20
«Американська політика стане більш економною та орієнтованою на внутрішні проблеми», – зазначив Зеленський
Що буде з Україною, якщо президентом США стане Трамп? Прогноз Зеленського
19 грудня, 2023, 19:02
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні
Зеленський повідомив про плани на наступний рік
30 грудня, 2023, 22:45
Зеленський підписав санкційне рішення РНБО
Україна вводить санкції проти росіян, які користуються українськими документами
Вчора, 2023, 00:52
Цьогоріч Україна не відступила на жодному напрямку на землі, повернула собі море і зробила безпечнішим небо
Зеленський на ставці підбив воєнні підсумки року: які висновки і прогнози
30 грудня, 2023, 18:35

Суспільство

Новорічне привітання Зеленського: реакція соцмереж
Новорічне привітання Зеленського: реакція соцмереж
Загинула під час охорони державного кордону. Згадаймо Тетяну Виноградську
Загинула під час охорони державного кордону. Згадаймо Тетяну Виноградську
Церковний календар на 2024 рік: нові дати православних свят
Церковний календар на 2024 рік: нові дати православних свят
Вітання з Новим роком: побажання, листівки та вірші
Вітання з Новим роком: побажання, листівки та вірші
У ДТП в Польщі загинули троє українців
У ДТП в Польщі загинули троє українців
Папа Римський закликав молитися за «мученицький український народ»
Папа Римський закликав молитися за «мученицький український народ»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Вітання з Новим роком: побажання, листівки та вірші
34K
Путін у привітанні з Новим роком заговорив про милосердя, коли Україна була під ракетним ударом
25K
У більшості областей України була оголошена повітряна тривога через загрозу «Шахедів»
24K
СБУ взялася за російську блогерку, яка приїхала відпочивати в Карпати (фото, відео)
19K
Росіяни знищили музей Шухевича у Львові та атакували Одесу: головне за ніч
7490
1 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

За добу ЗСУ знищили 20 баз окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:28
Росіяни знищили музей Шухевича у Львові та атакували Одесу: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Дощ у низці областей: прогноз погоди на 1 січня
Сьогодні, 04:59
1 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Атака безпілотників на Харків, нові санкції проти росіян: головне за ніч
Вчора, 2023, 06:47
Незначні опади, плюсова температура: прогноз погоди на 31 грудня
Вчора, 2023, 05:05

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua