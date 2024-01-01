Норвегія ухвалила рішення про продаж зброї Україні

Відсьогодні Осло може напряму продавати озброєння Києву

Уряд Норвегії 1 січня дозволив прямі продажі зброї та продукції оборонного призначення від норвезької оборонної промисловості органам оборони України. Про це повідомила пресслужба уряду Норвегії.

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«У надзвичайній безпековій ситуації, що склалася внаслідок агресивної війни Росії, нам вкрай важливо продовжувати підтримувати Україну. Ми повинні планувати можливість того, що незаконна агресивна війна може бути продовжена. Тому уряд ухвалив рішення дозволити прямі продажі зброї та продукції оборонного призначення норвезької оборонної промисловості Україні», – наголосив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Прямі продажі зброї та продукції оборонного призначення від Норвегії Україні здійснюватимуться за умови, що експорт відповідає вимогам щодо перевірки потреб і контролю кінцевого користувача. Рішення набуває чинності з 1 січня 2024 року.

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Зміна політики означає, що норвезькі компанії тепер можуть звертатися до Міністерства закордонних справ Норвегії за ліцензією на експорт для прямих продажів зброї та оборонної продукції в Україну. При цьому в МЗС наголошують, що експортні ліцензії для прямих продажів будуть надаватися в кожному конкретному випадку.

«Усі заявки будуть ретельно оцінені. Контроль і надалі відбуватиметься в суворих і відповідальних рамках, відповідно до норм експортного контролю Норвегії», – пише пресслужба.

Нагадаємо, що Норвегія виділила Україні $1,8 млрд допомоги і продовжить підтримку країни у 2024 році.

До слова, Велика Британія спільно з Норвегією створили морську коаліцію для зміцнення обороноздатності України у Чорному морі.