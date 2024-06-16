Зеленський відповів Китаю та іншим країнам, які не підтримали Саміт миру

Китай та Бразилія не взяли участь у Саміті миру в Швейцарії та не підписали підсумкове комюніке. На позицію країн відреагував президент України Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції, передає кореспондент «Главкома».

Зеленський нагадав, що принцип територіальної цілісності визнали усі учасники Саміту.

«Щойно і Бразилія, і Китай доєднаються до тих принципів, які нас сьогодні об’єднали, ми будемо раді чути їх думки, навіть якщо вони не співпадають із більшістю світу. Це нормально – об’єднувати зусилля для закінчення війни», – додав президент.

Раніше стало відомо, які країни відмовилися їхати на Глобальний саміт миру у Швейцарії. Також Зеленський розповів, як Росія та Китай намагалися зірвати Саміт миру.

Зазначимо, що Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. Вони передбачать відмову Києва від наміру вступити в НАТО та повний вихід ЗСУ із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.