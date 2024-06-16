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Зеленський розповів, як Росія та Китай намагалися зірвати Саміт миру

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленський розповів, як Росія та Китай намагалися зірвати Саміт миру
Зеленський та світові лідери під час фінальної пресконференції у Швейцарії
фото: Офіс президента

Багато світових лідерів через вплив Кремля не приїхали до Швейцарії

Російська Федерація докладала багато зусиль для того, щоб лідери та представники низки країн не відвідали саміт миру у Швейцарії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції, передає кореспондент «Главкома».

Росія вплинула в тім числі і на Китай, пояснив Зеленський.

«Путін дезінформаційно зробив все, щоб представники держави Китай працювали з представниками інших дипломатичних установ, перестали працювати з Україною, а приєдналися до бразильсько-китайських пропозицій», – сказав президент.

Раніше стало відомо, які країни відмовилися їхати на Глобальний саміт миру у Швейцарії. 

Зазначимо, що Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. Вони передбачать відмову Києва від наміру вступити в НАТО та повний вихід ЗСУ із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.

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Теги: росія саміт Китай путін Володимир Зеленський президент

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