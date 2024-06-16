Зеленський та світові лідери під час фінальної пресконференції у Швейцарії

Багато світових лідерів через вплив Кремля не приїхали до Швейцарії

Російська Федерація докладала багато зусиль для того, щоб лідери та представники низки країн не відвідали саміт миру у Швейцарії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції, передає кореспондент «Главкома».

Росія вплинула в тім числі і на Китай, пояснив Зеленський.

«Путін дезінформаційно зробив все, щоб представники держави Китай працювали з представниками інших дипломатичних установ, перестали працювати з Україною, а приєдналися до бразильсько-китайських пропозицій», – сказав президент.

Зеленський розповів, як Росія та Китай намагалися зірвати саміт миру, передає кореспондент «Главкому». pic.twitter.com/G8olj1ojOK — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 16, 2024

Раніше стало відомо, які країни відмовилися їхати на Глобальний саміт миру у Швейцарії.

Зазначимо, що Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. Вони передбачать відмову Києва від наміру вступити в НАТО та повний вихід ЗСУ із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.