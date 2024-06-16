Зеленський розповів, як Росія та Китай намагалися зірвати Саміт миру
Багато світових лідерів через вплив Кремля не приїхали до Швейцарії
Російська Федерація докладала багато зусиль для того, щоб лідери та представники низки країн не відвідали саміт миру у Швейцарії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції, передає кореспондент «Главкома».
Росія вплинула в тім числі і на Китай, пояснив Зеленський.
«Путін дезінформаційно зробив все, щоб представники держави Китай працювали з представниками інших дипломатичних установ, перестали працювати з Україною, а приєдналися до бразильсько-китайських пропозицій», – сказав президент.
Зеленський розповів, як Росія та Китай намагалися зірвати саміт миру, передає кореспондент «Главкому». pic.twitter.com/G8olj1ojOK— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 16, 2024
Раніше стало відомо, які країни відмовилися їхати на Глобальний саміт миру у Швейцарії.
Зазначимо, що Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. Вони передбачать відмову Києва від наміру вступити в НАТО та повний вихід ЗСУ із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.
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