МЗС України відреагувало на нові «умови миру» від Путіна

МЗС переконане, Росія не прагне миру, а лише продовження війни та окупації України

Путін намагається підірвати проведення інавгураційного Глобального саміту миру у Швейцарії

Російський диктатор Володимир Путін своїм так званим ультиматумом для початку «мирних переговорів» має на меті зірвати Глобальний саміт миру у Швейцарії. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Як зазначає пресслужба МЗС, озвучені Путіним ультиматуми лунали вже багато разів і мають на меті «підірвати дипломатичні зусилля для досягнення справедливого миру та розколоти єдність світової більшості довкола цілей і принципів Статуту ООН».

«Закидаючи такі сигнали в інформаційний простір напередодні проведення інавгураційного Глобального саміту миру у Швейцарії, Путін переслідує тільки одну мету: завадити участі лідерів і країн в цьому саміті», – йдеться в повідомленні..

Крім того, пресслужба відомства наголошує, що Росія не прагне миру, а лише продовження війни, окупації України, знищення українського народу та подальшої агресії в Європі.

Зокрема, Міністерство закордонних справ закликало якнайбільше країн і організацій узяти участь в інавгураційному Глобальному саміті миру, аби змусити Росію відмовитися від ультиматумів і перейти до добросовісних переговорів щодо завершення війни.

Зазначимо, що нова заява Путіна пролунала напередодні Глобального саміту миру у Швейцарії, який відбудеться 15-16 червня. На нього мають приїхати представники урядів усіх континентів.

Самопроголошений президент Росії Путін назвав умови миру - віддати йому Запоріжжя, Херсон і весь Донбас і визнати їхній статус. Декілька божевільних заяв диктатора перед мирним самітом. pic.twitter.com/BzjQlWBQ9t June 14, 2024

Раніше Володимир Путін в інтерв'ю китайському інформагентству Сіньхуа заявив, що Росія готова до мирних переговорів, але головною проблемою їхнього початку є надійність гарантій та нібито бажання західних еліт «покарати» країну-агресорку.

Також Путін заявляв, що РФ готова до переговорів з Україною на тих умовах, про які домовлялись у Стамбулі.

До слова, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що зміст заяви диктатора досить специфічний, вкрай образливий для міжнародного права і абсолютно красномовно говорить про нездатність нинішнього російського керівництва адекватно оцінювати реалії.