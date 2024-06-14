МЗС України відреагувало на нові «умови миру» від Путіна
Путін намагається підірвати проведення інавгураційного Глобального саміту миру у Швейцарії
Російський диктатор Володимир Путін своїм так званим ультиматумом для початку «мирних переговорів» має на меті зірвати Глобальний саміт миру у Швейцарії. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.
Як зазначає пресслужба МЗС, озвучені Путіним ультиматуми лунали вже багато разів і мають на меті «підірвати дипломатичні зусилля для досягнення справедливого миру та розколоти єдність світової більшості довкола цілей і принципів Статуту ООН».
«Закидаючи такі сигнали в інформаційний простір напередодні проведення інавгураційного Глобального саміту миру у Швейцарії, Путін переслідує тільки одну мету: завадити участі лідерів і країн в цьому саміті», – йдеться в повідомленні..
Крім того, пресслужба відомства наголошує, що Росія не прагне миру, а лише продовження війни, окупації України, знищення українського народу та подальшої агресії в Європі.
Зокрема, Міністерство закордонних справ закликало якнайбільше країн і організацій узяти участь в інавгураційному Глобальному саміті миру, аби змусити Росію відмовитися від ультиматумів і перейти до добросовісних переговорів щодо завершення війни.
Зазначимо, що нова заява Путіна пролунала напередодні Глобального саміту миру у Швейцарії, який відбудеться 15-16 червня. На нього мають приїхати представники урядів усіх континентів.
Самопроголошений президент Росії Путін назвав умови миру - віддати йому Запоріжжя, Херсон і весь Донбас і визнати їхній статус. Декілька божевільних заяв диктатора перед мирним самітом. pic.twitter.com/BzjQlWBQ9t— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 14, 2024
Раніше Володимир Путін в інтерв'ю китайському інформагентству Сіньхуа заявив, що Росія готова до мирних переговорів, але головною проблемою їхнього початку є надійність гарантій та нібито бажання західних еліт «покарати» країну-агресорку.
Також Путін заявляв, що РФ готова до переговорів з Україною на тих умовах, про які домовлялись у Стамбулі.
До слова, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що зміст заяви диктатора досить специфічний, вкрай образливий для міжнародного права і абсолютно красномовно говорить про нездатність нинішнього російського керівництва адекватно оцінювати реалії.
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