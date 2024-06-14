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Путін вигадав нові нахабні умови миру (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Путін вигадав нові нахабні умови миру (відео)
Путін видав нову порцію заяв про переговори між РФ та Україною
скріншот відео

Диктатор вимагає віддати йому чотири регіони, які він не здатен захопити, і зректися НАТО

Росія буцімто готова «хоч завтра» сісти за стіл переговорів із Україною, але за умови, що Київ відмовиться від наміру вступити в НАТО, а ЗСУ повністю вийдуть із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з керівництвом міністерства внутрішніх справ РФ, передають російські ЗМІ.

«Як тільки в Києві заявлять, що готові до такого рішення, і почнуть реальне виведення військ із цих регіонів, а також офіційно повідомлять про відмову від вступу в НАТО, з нашого боку одразу буде наказ припинити вогонь і почати переговори. Одночасно гарантуємо безперешкодне виведення українських військ», – заявив Путін.

Диктатор додав, що якщо Київ та Захід відмовляться від цієї так званої «мирної пропозиції», то це, мовляв, «їхня справа і їхня відповідальність за продовження кровопролиття».

Зазначимо, що нова заява Путіна пролунала напередодні Глобального саміту миру у Швейцарії, який відбудеться 15-16 червня. На нього мають приїхати представники урядів усіх континентів.

Раніше Володимир Путін в інтерв'ю китайському інформагентству Сіньхуа заявив, що Росія готова до мирних переговорів, але головною проблемою їхнього початку є надійність гарантій та нібито бажання західних еліт «покарати» країну-агресорку. 

Також Путін заявляв, що РФ готова до переговорів з Україною на тих умовах, про які домовлялись у Стамбулі. 

Як розповів Якуб Кумох, ексдержсекретар канцелярії президента Анджея Дуди, а нині посол країни в Китаї, який супроводжував українську делегацію під час російсько-українських переговорів, навесні 2022 року Росія привезла на переговори із Україною проєкт договору, який передбачав визнання анексії Криму, двомовність, заборону на вступ до НАТО та містив інші принизливі пункти.

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Теги: переговори Україна путін війна росія

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