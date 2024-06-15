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Саміт миру: перший день. 10 найяскравіших цитат світових лідерів

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Саміт миру: перший день. 10 найяскравіших цитат світових лідерів
Головними пріоритетами Саміту миру у Швейцарії є пошук способів забезпечення ядерної, продовольчої безпеки та повернення військовополонених й депортованих, зокрема, дітей
фото: Суспільне

15−16 червня у Швейцарії відбувається історичний Глобальний саміт миру

Сьогодні, 15 червня, у Швейцарії відбувся перший день історичного Глобального саміту миру, організованого Україною. Участь взяли лідери понад 100 країн та світових організацій, які об'єдналися, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. «Главком» зібрав добірку найяскравіших цитат світових лідерів на Саміті миру.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак: «Путін не зацікавлений у справжньому мирі. Він розпочав тривалу дипломатичну кампанію проти цього саміту, наказуючи країнам триматися від нього якомога далі. Тож ми повинні запитати, чому Росія вважає, що їй так загрожує саміт, на якому обговорюються основні принципи територіальної цілісності, продовольчої та ядерної безпеки».

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Нідерландів Марк Рютте: «Фактично те, що Путін вчора виступив із цією пропозицією щодо миру, показує, що він явно панікує. Тому це хороша новина».

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович: «Світ може бути різним. Хорватія за той світ, де жертви не повинні капітулювати та залишити агресору свою власну територію».

Президент Польщі Анджей Дуда: «Росія залишається колоніальною імперією, яка так і не пройшла шлях деколонізації».

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн: «Заморожування конфлікту сьогодні, коли іноземні війська окупують українську землю, не є рішенням. Це рецепт для майбутніх агресивних воєн».

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні: «Мені не здається особливо ефективним як переговорна пропозиція сказати Україні, що вона має піти з України. Це більше схоже на пропагандистську ініціативу».

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі: «До Бучі була Абхазія, а до війни в Україні була війна проти Грузії. Україна бореться за безпеку всієї Європи і навіть більше».

Канцлер ФРН Олаф Шольц: «Негайне припинення вогню без серйозних переговорів, без дорожньої карти до справедливого та тривалого світу просто легітимізує захоплення Росією української землі та призведе до нового замороженого конфлікту».

Президентка Молдови Майя Санду: «Капітуляція – це не мир. Окупація країни – це не мир. І це ніколи не може бути основою для миру».

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда: «Цей мир має бути справедливим та тривалим, і він має спиратися на принципи міжнародного права, включаючи статут ООН. Такий мир ніколи не повинен виправдовувати односторонню зміну кордонів».

Нагадаємо, що 15-16 червня у Швейцарії відбувається історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Участь у ньому беруть лідери понад 100 країн та світових організацій, які об'єдналися, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії.

До того ж 16 червня країни-учасниці розділяться робочими групами задля реалізації трьох пріоритетів Саміту миру у Швейцарії. 

Раніше Швейцарія зафіксувала збільшення кількості кібератак та дезінформації напередодні Саміту миру.

До слова, у спільній заяві за підсумками Глобального саміту миру, організованого Україною, який відбувається 15-16 червня у Швейцарії, не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України.

Зазначимо, що російський диктатор Володимир Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.

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Теги: Польща Нідерланди Японія Хорватія Грузія Анджей Дуда Молдова Україна Урсула фон дер Ляєн Олаф Шольц саміт Німеччина Європейський союз Майя Санду Саломе Зурабішвілі Італія

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