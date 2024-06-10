Глобальний саміт миру. Які країни відмовилися їхати (список)

Саміт миру у Швейцарії має допомогти залучити до мирних переговорів представників РФ

Україна та Швейцарія запросили на саміт понад 160 делегацій. За останніми даними,107 країн підтвердили свою участь

15−16 червня у Швейцарії відбудеться історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Очікується, що участь у ньому візьмуть лідери понад 100 країн світу, які об'єднаються, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки, Росії.

Як повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров в ефірі телемарафону, станом на 2 червня участь у саміті вже підтвердили 107 держав, включно з міжнародними організаціями. Проте, є і країни, які відмовилися брати участь у саміті, а також країни, які досі не надіслали відповідь про свою участь у мирній ініціативі.

Вже відомо, що від участі у Глобальному саміті миру у Швейцарії відмовилися:

Китай. Пекін відхилив запрошення, оскільки не було дотримано умов для їхньої участі, включаючи участь як Росії, так і України. Саудівська Аравія. Ер-Ріяд ухвалив через те, що Росія не братиме участі у саміті. Бразилія. Країна виступила зі спільною заявою разом з Китаєм. Південно-Африканська Республіка (ПАР). Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ. Пакистан поки що не надав відповіді, але російські пропагандистські ЗМІ стверджують, що відповідь цієї країни теж буде негативною. Індія не буде представлена ​​на мирному саміті у Швейцарії на найвищому рівні. Очікується, що участь Індії в мирному саміті буде на тому ж рівні, що й чотири попередні зустрічі високопоставлених чиновників безпеки та політичних радників, що відбулися у Копенгагені, Джидді, на Мальті та Давосі з 2022 року. Країну на більшості цих зустрічей представляв секретар міністерства закордонних справ або заступник радника з нацбезпеки. Аргентина. Президент Аргентини Хав'єр Мілей вирішив залишитися в країні на час проведення національних свят. Камбоджа. Голова королівської ради Камбоджі Хун Сен підтвердив позицію Камбоджі, що вона не братиме участі, якщо всі сторони війни, особливо Росія, не візьмуть участь у мирному саміті. Казахстан поки не ухвалив остаточного рішення, чи братиме країна участь у Саміті миру у Швейцарії. Про це 10 червня заявив офіційний представник Міністерства закордонних справ Казахстану Айбек Смадіяров.

Нагадаємо, саміт миру у Швейцарії, який має відбутися 15-16 червня, має допомогти залучити до мирних переговорів представників РФ. Перед усім сторони хочуть домовитись про звільнення полонених, продовольчу безпеку та «ядерні об'єкти». Про це пише Bloomberg.

Журналістам видання вдалось ознайомитись із проєктом рішення Глобального саміту мир, який містить згадку про подальше залучення представників Росії для переговорів щодо української «формули миру»

Як випливає з документа, мирна конференція у Швейцарії буде зосереджена на трьох пунктах «формули миру» – ядерної безпеки, продовольчої безпеки та повернення викрадених дітей.

Раніше Зеленський повідомив, що кожен з міжнародних лідерів, які прагнуть, щоб російська агресія завершилася дійсно справедливим миром, мають змогу приєднатися до першого саміту миру, який у червні відбудеться у Швейцарії.