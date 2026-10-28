Зеленський відповів на питання, чому Україна припинила бити по російських НПЗ

Зеленський: До нас дійсно неодноразово зверталися з сигналом – не бити по російських НПЗ

Президент підтверджує, що Україна за власною ініціативою демонструвала готовність до деескалації

Володимир Зеленський заявив, що Україна на початку жовтня на три доби припинила завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах у межах спроби деескалації в енергетичній сфері. За його словами, Київ підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа. Про це Зеленський сказав на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Є кілька моментів щодо НПЗ. До нас дійсно неодноразово зверталися з сигналом – не бити по російських НПЗ. Ми сказали: «Давайте попрацюємо над деескалацією щодо енергетики». Потім президент США вийшов із такою публічною позицією в Truth Social про енергетичне перемирʼя. Ми її підтримали, і після цього три доби ми не відповідали ударами по російських НПЗ, коли Росія завдавала ударів по нашій енергетиці», – зауважив глава України.

Зеленський зазначив, що тоді Україна погодилася щонайменше 72 години не бити по російських НПЗ, натомість завдаючи ударів по інших цілях. «Це не допомогло. Була різна риторика. І нам ніхто не подякував за ці три доби», – сказав він.

«Щодо інших відповідей по НПЗ: у ці дні наші хлопці намагалися бути, напевно, трішечки обережнішими. Але вони не мають наказу не відповідати. Була історія з Рязанським НПЗ. Були відповідні операції. Займалися дата-центрами, місцями, де зосереджена «руська» балістика – відповідали на їх болісні удари, і наші відповіді, ми розраховуємо, також будуть відчутними для «рускіх». Щодо кораблів, які випливли з Росії в Америку: ці кораблі точно ніхто не чіпає, бо це кораблі, які мають відношення до Сполучених Штатів», – підсумував Зеленський.

Раніше Зеленський пояснив, що призупинив удари по об’єктах енергетики на три дні, щоб дотриматися домовленості. Водночас Москва продовжувала завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі