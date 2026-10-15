Україна відновить удари по НПЗ Росії. Президент зробив заяву

Зеленський пояснив, що призупинив удари по об’єктах енергетики РФ на три дні, щоб дотриматися домовленості

Глава України: Заборону знято. З нас досить

Україна відновить удари по російських нафтопереробних заводах. Про це повідомив президент Володимир Зеленський виданню Financial Times, передає «Главком».

Зеленський пояснив, що призупинив удари по об’єктах енергетики на три дні, щоб дотриматися домовленості. Водночас Москва продовжувала завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі та за останній тиждень убила понад 100 мирних жителів.

«Заборону знято. З нас досить», – сказав глава України.

Президент підкреслив, що попри паузу Україна залишилася без попереджень про пуски балістичних ракет, а обмеження Starlink ускладнили фронтові операції та удари по російських військових об'єктах. Він нагадав, що американські представники погрожували українським військовим заблокувати розвіддані, якщо удари по російській енергетиці не припиняться. Президент відкинув версію про технічний збій Starlink, назвавши їх «волею».

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп оголосив про нібито досягнення домовленості між Україною та Росією про енергетичне перемир'я.

Згодом речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що запропоноване президентом США Дональдом Трампом енергетичне перемир’я не мало чітко визначених умов. За його словами, через це не можна стверджувати, що Росія порушує домовленість.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові отримували попередження про можливе припинення обміну розвідувальними даними та постачання американського озброєння через далекобійні удари по російських нафтопереробних заводах.