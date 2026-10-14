Наступні 20 днів Україна буде заручником

Ми переживемо і витримаємо цю змову

Трамп перед виборами буде змушувати нас до капітуляції. Не здивуюсь, якщо замість того, щоб надавати нам дані розвідки про російські удари, він почне надавати дані розвідки росіянам.

Він не збирався і не буде послаблювати Росію та змушувати її припинити війну. Він уже багато разів допоміг Росії і навіть кілька разів її рятував.

Тож вихід, який він хибно вбачає, – спробувати натиснути на жертву так, щоб вона здалася і це можна було назвати миром хоча б на кілька днів, поки в США відбуватимуться вибори.

А далі хай хоч вся Україна перетвориться на Бучу 2022 року. Все одно ж ООН не функціонує, а Міжнародний кримінальний суд теперішня американська влада сама хоче знищити.

Через 20 днів на проміжних виборах (midterms) американці обиратимуть:

усі місця у Палаті представників,

приблизно третину Сенату,

губернаторів у 36 штатах та інших місцевих посадовців.

Попри людожерські плани чинного президента США та його оточення, ситуація веде до фіаско поточної команди, і американський народ має всі шанси вибороти собі повернення до своїх цінностей хоча б частково і не перетворитися остаточно на фашистську державу з дуже плачевними перспективами.

Але ці 20 днів ми в заручниках, нам буде максимально важко.

Обмеження допомоги, допомога агресору, тиск, тиск і зрада багато разів. Це нас чекає ці 20 днів.

Зрадники всередині будуть говорити про мир і рожевих поні, а зрадники ззовні – розхитувати залишки світового порядку, аби врятувати групку, яка захопила владу в ще недавно наймогутнішій державі світу.

Ми переживемо і витримаємо цю змову.

Вони ні.

Тримаймося.

Слава Україні!