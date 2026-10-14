Головна Думки вголос Мар'яна Безугла
search button user button menu button
Мар'яна Безугла Народна депутатка

Наступні 20 днів Україна буде заручником

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Getty Images

Ми переживемо і витримаємо цю змову

Трамп перед виборами буде змушувати нас до капітуляції. Не здивуюсь, якщо замість того, щоб надавати нам дані розвідки про російські удари, він почне надавати дані розвідки росіянам.

Він не збирався і не буде послаблювати Росію та змушувати її припинити війну. Він уже багато разів допоміг Росії і навіть кілька разів її рятував.

Тож вихід, який він хибно вбачає, – спробувати натиснути на жертву так, щоб вона здалася і це можна було назвати миром хоча б на кілька днів, поки в США відбуватимуться вибори.

А далі хай хоч вся Україна перетвориться на Бучу 2022 року. Все одно ж ООН не функціонує, а Міжнародний кримінальний суд теперішня американська влада сама хоче знищити.

Через 20 днів на проміжних виборах (midterms) американці обиратимуть:

  • усі місця у Палаті представників,
  • приблизно третину Сенату,
  • губернаторів у 36 штатах та інших місцевих посадовців.

Попри людожерські плани чинного президента США та його оточення, ситуація веде до фіаско поточної команди, і американський народ має всі шанси вибороти собі повернення до своїх цінностей хоча б частково і не перетворитися остаточно на фашистську державу з дуже плачевними перспективами.

Але ці 20 днів ми в заручниках, нам буде максимально важко.

Обмеження допомоги, допомога агресору, тиск, тиск і зрада багато разів. Це нас чекає ці 20 днів.

Зрадники всередині будуть говорити про мир і рожевих поні, а зрадники ззовні – розхитувати залишки світового порядку, аби врятувати групку, яка захопила владу в ще недавно наймогутнішій державі світу.

Ми переживемо і витримаємо цю змову.

Вони ні.

Тримаймося.

Слава Україні!

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна США війна росія вибори у США Дональд Трамп путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський підписав закон про нацменшини
Україна виконала одну з умов Угорщини. Зеленський підписав закон
12 жовтня, 17:54
Речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков погодився з Рубіо та зробив заяву про переговори з Україною
Кремль визнав проблеми з мирними переговорами
9 жовтня, 08:15
Турецькі системи ППО Korkut вже збивали російські цілі в Україні
Україна отримала від Туреччини нову зброю проти російських дронів
6 жовтня, 10:42
Далекобійні удари ЗСУ по нафтобазам окупантів суттєво вплинули на економічну ситуацію в країні-агресорі
Розвідка Данії попередила про критичну ситуацію в російській економіці
1 жовтня, 08:56
Україна може вичерпати боєздатні F-16 до кінця року
Половина українських F-16 вибула з бойових завдань. Аналітики назвали причину
30 вересня, 17:52
Радіодиктант-2026 відбудеться у жовтні
Стала відома дата Радіодиктанту національної єдності-2026
29 вересня, 16:39
Олексію Кривову назавжди 35 років
Понад рік вважався зниклим безвісти. Згадаймо Олексія Кривова
27 вересня, 09:00
У 2023 році країни НАТО погодили три регіональні оборонні плани після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну
НАТО підготувало тисячі сторінок планів на випадок російської атаки
20 вересня, 07:20
Підземне будівництво відбувається на тлі масштабного розширення території
Росіяни перенесли виробництво шахедів під землю
20 вересня, 01:09

Мар'яна Безугла

Наступні 20 днів Україна буде заручником
Наступні 20 днів Україна буде заручником
Оборона столиці. Що треба робити просто зараз
Оборона столиці. Що треба робити просто зараз
Удар по Інституту зв'язку у Полтаві. Перші деталі з закритого слухання у парламенті
Удар по Інституту зв'язку у Полтаві. Перші деталі з закритого слухання у парламенті
Трагедія у Чернігові: правила безпеки пишуться кров’ю
Трагедія у Чернігові: правила безпеки пишуться кров’ю
Коболєву збирають 229 млн грн на заставу, або Скільки це БПЛА?
Коболєву збирають 229 млн грн на заставу, або Скільки це БПЛА?

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 жовтня: ситуація на фронті
272K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 жовтня 2026
153K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
103K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
Вчора, 21:40
Al Jazeera про Буданова: «Харизматичний військовий лідер» із президентськими перспективами
Вчора, 17:12
Генштаб повідомив про ураження бази «Іскандер» та складів окупантів
Вчора, 11:55
В Україні до 23°, в деяких областях дощитиме: погода на 13 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Графіки відключення світла на 13 жовтня 2026 року: що повідомило «Укренерго»
12 жовтня, 20:01
США висунули Україні та Європі ультиматум через удари по Росії – CNN
12 жовтня, 14:26

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua