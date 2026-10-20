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Росія висунула США вимогу щодо біологічних досліджень в Україні

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росія висунула США вимогу щодо біологічних досліджень в Україні
Окупанти знову стверджують, що в Україні діяли американські лабораторії поблизу кордону з РФ
фото: Суспільне

Москва очікує від Вашингтона пояснень щодо звинувачень у порушенні міжнародної конвенції

Росія очікує від Сполучених Штатів відповідей на запитання щодо нібито військово-біологічної діяльності поблизу російської території. Москва стверджує, що йдеться про «біологічну програму в Україні», яку, за версією країни-агресора, реалізовували за підтримки американського військового відомства та пов’язаних із ним структур, зокрема приватних компаній. Про це заявив заступник директора департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС Росії Константин Воронцов, пише «Главком».

«Розраховуємо, що США, які є одним із депозитаріїв КБТО, нададуть належні відповіді на поставлені нами запитання. Це сприяло б врегулюванню цієї неблаговидної ситуації та забезпечило дотримання Вашингтоном передбачених Конвенцією зобов’язань», – заявив Воронцов.

За словами російського дипломата, Москва офіційно порушила перед США питання щодо того, що вона називає «реалізацією військово-біологічної програми в Україні» з порушенням Конвенції про заборону біологічної зброї.

Воронцов заявив, що країна-агресор сподівається на відповідь американської сторони, яка, на думку Москви, допомогла б урегулювати ситуацію та «забезпечити виконання зобов’язань за Конвенцією».

Варто нагадати, що спецпосланець президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують після переговорів в Осло вирушити до Санкт-Петербурга на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Однією з цілей можливих переговорів є звільнення американця Стівена Габбарда, який перебуває в російському ув’язненні.

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Теги: США росія Україна наука війна

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