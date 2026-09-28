РФ вдарила по офісу «Опендатаботу» у Дніпрі: чи працюватимуть сервіси

У компанії запевнили, що серед працівників немає постраждалих, а робота сервісів не зупинилася

Російські війська 28 вересня атакували офіс «Опендатаботу» у Дніпрі. Серед команди компанії постраждалих немає, а всі сервіси продовжують працювати у штатному режимі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву компанії.

«Сьогодні під російською атакою опинився офіс Опендатаботу у Дніпрі. На щастя, серед команди жертв немає», – повідомили представники компанії.

В «Опендатаботі» також наголосили, що атака не позначиться на роботі сервісів. Автоматизація та всі системи продовжують працювати у штатному режимі. «Усі деталі та офіційні коментарі – пізніше, після отримання інформації з офіційних джерел», – додали в компанії.

За даними місцевих медіа, під час російської атаки було пошкоджено бізнес-центр у Дніпрі. Інформація про наслідки удару та кількість постраждалих у місті уточнювалася.

Російські війська завдали удару по центральній частині Дніпра. Внаслідок атаки в офісній будівлі виникла пожежа. Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки четверо людей загинуло, а кількість поранених зросла до 12 осіб.