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РФ вдарила по офісу «Опендатаботу» у Дніпрі: чи працюватимуть сервіси

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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РФ вдарила по офісу «Опендатаботу» у Дніпрі: чи працюватимуть сервіси
Внаслідок атаки четверо людей загинуло, а кількість поранених зросла до 12 осіб
фото: Дніпропетровська ОВА

У компанії запевнили, що серед працівників немає постраждалих, а робота сервісів не зупинилася

Російські війська 28 вересня атакували офіс «Опендатаботу» у Дніпрі. Серед команди компанії постраждалих немає, а всі сервіси продовжують працювати у штатному режимі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву компанії.

«Сьогодні під російською атакою опинився офіс Опендатаботу у Дніпрі. На щастя, серед команди жертв немає», – повідомили представники компанії.

В «Опендатаботі» також наголосили, що атака не позначиться на роботі сервісів. Автоматизація та всі системи продовжують працювати у штатному режимі. «Усі деталі та офіційні коментарі – пізніше, після отримання інформації з офіційних джерел», – додали в компанії.

За даними місцевих медіа, під час російської атаки було пошкоджено бізнес-центр у Дніпрі. Інформація про наслідки удару та кількість постраждалих у місті уточнювалася.

Російські війська завдали удару по центральній частині Дніпра. Внаслідок атаки в офісній будівлі виникла пожежа. Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки четверо людей загинуло, а кількість поранених зросла до 12 осіб.

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Теги: Дніпро війна обстріл Україна

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