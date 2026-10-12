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Остап Яриш Український журналіст, який з 2019 року працює у Сполучених Штатах Америки

Хто прагне миру: Трамп, Путін чи Зеленський? Правда, яка прорвалася на американське ТБ

glavcom.ua
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скриншот з відео

Надзвичайно раджу до перегляду цю дискусію між ведучими FOX News про Трампа, Україну і російський дизель

В ролях – Рейчел Кампос-Дафф і Браян Кілмід. Кампос-Дафф – саме та журналістка, яка казала, що невдячний Зеленський навмисне бомбить НПЗ, бо хоче допомогти демократам. І що Україна вбила мільйон російських дітей. Браян Кілмід – відомий у MAGA-світі телеведучий. Доволі послідовно займає проукраїнську консервативну позицію.

Дискусія відбулась в ефірі ранкового шоу FOX & Friends – улюбленого шоу Дональда Трампа. Цей фрагмент також завірусився в американському твіттері, де розмову двох ведучих вже розбирають на цитати. Якщо добре розумієте англійську, перегляньте відео – це три хвилини. А нижче я зробив транскрипт розмови українською.

Кампос-Даффі: Браяне, я знаю, що ти великий прихильник Зеленського, але вчора президент Трамп заявив, що, можливо, пора провести вибори й обрати нового лідера України, бо Зеленський продовжує підривати ці нафтопереробні заводи. Хоча Дональд Трамп сказав: «Будь ласка, не робіть цього», особливо напередодні проміжних виборів. А Зеленський продовжує їх підривати, і це шкодить президенту Трампу та його адміністрації, які були дуже щедрими у своїй підтримці Зеленського та його воєнних зусиль.

Кілмід: Президент розлютився, бо Зеленський заявив, що не треба купувати 5 мільйонів тонн дизельного пального. І це, як я розумію, суперечить щойно ухваленому закону Ліндсі Грема, який передбачає, що якщо ви купуєте будь-які енергоресурси в Росії, проти вас запровадять тарифи. То ми накладемо тарифи самі на себе? Я взагалі не розумію. Зеленський розчарований, бо тепер усі ці гроші потечуть в Росію, яка без жодної провокації розпочала цю війну. Росіяни – погані хлопці, і Зеленський не відкидав жодної реалістичної мирної угоди. Ба більше, відтоді, як йому сказали, що він втратить Донбас, він відвоював частину Донбасу.

Кампос-Даффі: Ти хочеш сказати, що жодних мирних ініціатив не було?

Кілмід: Не було жодної реалістичної, практичної мирної ініціативи, у якій Путін був би готовий брати участь, і яка могла б закінчити цю війну. Є лише одна людина, відповідальна за все це, – Владімір Путін. Крапка. І йому добряче надирають задницю.

Кампос-Даффі: Була ж мирна угода – здається, Туреччина намагалася її укласти, а Борис Джонсон радив Зеленському не погоджуватися на неї.

Кілмід: Це не має значення. Я без поняття, чим зараз займається Борис Джонсон. Де він, у будинку пенсіонерів?

Кампос-Даффі: Думаю, є причина, чому президент Трамп купує дизель в Росії. І причина ця в тому, що Зеленський продовжує підривати нафтопереробні заводи.

Кілмід: А ти можеш його за це звинувачувати? Це ж воєнна машина, яка вбиває його людей і бомбить житлові будинки.

Кампос-Даффі: Але ж він залежить від нас, і президент Трамп сказав: «Не робіть цього». Браяне, ти за Америку чи за Україну?

Кілмід: Постачання дизелю припинилися через те, що Іран почав підривати нафтові об’єкти країн Перської затоки. А тепер раптом знову заговорили про Росію. Те, як Україна завдяки інноваційним дронам навчилася знищувати джерело живлення воєнної машини РФ, – це феноменально. Про це писатимуть ще десятиліттями. Україна в нас на очах модернізувала сучасну війну.

Кампос-Даффі: Я не впевнена, що це щось позитивне, Браяне. Щомісяця з кожного боку гинуть по 30 тисяч молодих чоловіків.

Кілмід: Владімір Путін.

Кампос-Даффі: Щомісяця. Ми не повинні експериментувати з технологіями дронів і використовувати дітей як піддослідних кроликів.

Кілмід: Яких дітей?

Кампос-Даффі: … Солдатів. Це молоді чоловіки…

Кілмід: Рейчел, це відповідь на атаки. По українцях запускають ракети, тож вони знайшли спосіб…

Кампос-Даффі: Президент казав, що хоче миру в Україні й що він цього доб’ється.

Кілмід: Скажи це Путіну.

Кампос-Даффі: Що ж, можливо, завдяки діям Зеленського ми нарешті досягнемо миру. Адже через зарозумілість українського президента Дональд Трамп тепер співпрацює з Росією.

Кілмід: Співпраця з Росією стала б найбільшою помилкою адміністрації Трампа. Путін – це Гітлер нашого покоління. Він є причиною всіх проблем у регіоні, а тепер ще й допомагає Ірану вбивати наших хлопців і завдавати ударів по наших військових базах. І на додачу до цього, Росія та Китай постачають безпілотники хуситам. Китай і Росія – ось у чому проблема.

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Джерело
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Теги: росія Донбас вибори Китай путін Дональд Трамп Володимир Зеленський війна переговори

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