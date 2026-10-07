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Десятки міст Росії залишилися без опалення: названо причину

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Десятки міст Росії залишилися без опалення: названо причину
Середній рівень зношеності комунальних мереж у країні-агресорі перевищує 40%
фото: росЗМІ

Зношені комунальні мережі не дозволили вчасно подати тепло в будинки та соціальні установи країни-агресора

У десятках міст Росії жителі залишаються без опалення, попри офіційний початок опалювального сезону та нічні заморозки. Проблеми з подачею тепла зафіксовані, зокрема, у Челябінській, Пермській та Нижньогородській областях, Красноярському краї й Омську. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

У закритому місті Озерськ Челябінської області опалення мали запустити ще 28 вересня. Однак через пошкодження водопровідних труб тепло не змогли подати навіть до соціальних установ. Один із місцевих жителів описав ситуацію словами: «У нас взагалі колапс відбувається. Півроку центральною вулицею каналізація текла».

Без опалення залишилися й мешканці Горнозаводська Пермського краю. За словами місцевої жительки, у місті немає гарячої води та тепла, а в будинках холодно й з'явилася пліснява. Через проблеми з опаленням у державних установах вона не може відводити маленьких дітей до дитсадка.

Схожі проблеми виникли в Нижньому Новгороді та Омську. Там опалювальний сезон офіційно розпочався ще 21 вересня, однак через два тижні мешканці різних районів продовжують скаржитися на холодні батареї. У Красноярському краї через проблеми з опаленням запустили гарячі лінії. Лише за дві години на них надійшло понад 170 звернень.

Причиною проблем називають критичний знос комунальної інфраструктури, який накопичувався десятиліттями. За словами заступника голови профільного комітету Держдуми Олександра Аксененка, середній рівень зношеності комунальних мереж у Росії перевищує 40%. У деяких регіонах цей показник сягає 70-80%.

Водночас Росія продовжує витрачати значно більше коштів на війну, ніж на власну комунальну інфраструктуру. У бюджеті РФ на 2026 рік на національну оборону закладено близько 12,9 трлн рублів, тоді як на весь сектор житлово-комунального господарства – близько 2 трлн. Тобто військові витрати більш ніж у шість разів перевищують видатки на ЖКГ. Окремо на федеральний проєкт модернізації комунальної інфраструктури передбачено лише 47,2 млрд рублів – приблизно у 274 рази менше, ніж на оборону.

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Теги: росія опалення війна комуналка

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