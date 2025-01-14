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Зеленський відреагував на скандал з переведенням фахівців Повітряних сил до піхоти

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський відреагував на скандал з переведенням фахівців Повітряних сил до піхоти
Президент провів розмову з командувачем Повітряних сил
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Зеленський доручив не зменшувати склад авіатехніків та інших спеціалістів Повітряних сил

Президент України Володимир Зеленський прокоментував скарги на переведення спеціалістів Повітряних сил до сухопутних підрозділів. За словами президента, склад фахівців, які потрібні Повітряним силам для виконання бойових завдань, зменшувати не будуть. Про це стало відомо з вечірнього звернення глави нашої держави.

«Я доручив прояснити все суспільству й не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам для виконання бойових завдань - нашій авіації, ППО та мобільним вогневим групам», – сказав Зеленський.

Як відомо, у мережі почала з'являтися інформація, що військовослужбовців Повітряних сил почали переводити в сухопутні бригади через важку ситуацію на фронті. Згодом Генштаб повідомив, що гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки, у піхотні підрозділи переводити не планувалося і не планується.

Командувач Повітряних сил теж заявив, що переведення фахівців інженерно-авіаційної служби в підрозділи інших родів та видів ЗСУ здійснюватись не будуть. Це стосується й інших дефіцитних у Повітряних силах спеціальностей.

Також не йдеться про переведення людей, які навчались за кордоном на західну техніку зенітних ракетних військ, підготовлених воїнів з розрахунків мобільних вогневих груп, інших вузькоспеціалізованих фахівців, знайти заміну яким обʼєктивно важко.

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Теги: ЗСУ армія Володимир Зеленський президент Повітряні сили ЗСУ

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