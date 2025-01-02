Зеленський: Україна зірвала плани РФ захопити Харків, Суми і Запоріжжя

Президент назвав серйозне досягнення наших воїнів у 2024 році

Восени й узимку 2024 року Україна відбила операції Росії щодо окупації Харкова, Сум і Запоріжжя. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю в етері телемарафону.

«Осінь-зима 2024 року – це зрив трьох операцій Російської Федерації з окупації Харкова, Сум і Запоріжжя. І я вважаю, що тут молодці насамперед воїни. Усі молодці. Держава це пройшла у 24-му році», – сказав глава держави.

Він наголосив, що Харків, Суми й Запоріжжя – це українські міста.

«Я б хотів подякувати людям, які там мешкають. Вони пройшли серйозне випробування», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що, за словами Зеленського, Україна повинна мати зброю та армію, щоб вторгнення Росії більше ніколи не повторилося.

Також Зеленський заявив, що обраний президент США Дональд Трамп може бути вирішальним у завершенні війни Росії проти України. Він може допомогти зупинити російського диктатора Володимира Путіна.