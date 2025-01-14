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Інженерів Повітряних сил масово переводять у піхоту? Генштаб ЗСУ зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Інженерів Повітряних сил масово переводять у піхоту? Генштаб ЗСУ зробив заяву
Повітряні сили нарощують штатну кількість технічного та льотного персоналу
фото з відкритих джерел

Головком ЗСУ заборонив переводити фахівців високотехнологічних спеціальностей

Гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки, у піхотні підрозділи переводити не планувалося і не планується. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Як зазначає Генштаб, Повітряні сили нарощують штатну кількість технічного та льотного персоналу. Разом з тим, окремі категорії особового складу Повітряних сил, як і інших видів і родів Збройних сил України, після попередньої підготовки в навчальних центрах, посилюють Сухопутні, Десантно-штурмові війська тощо.

«Ситуація на фронті непроста, на багатьох ділянках бракує піхотинців. Рішення про посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок військовослужбовців із підрозділів інших родів та видів ЗСУ є вимушеним кроком військового керівництва для зміцнення нашої оборони», – йдеться в повідомленні.

Військові наголошують, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заборонив переміщення із займаних посад фахівців високотехнологічних спеціальностей та тих, які пройшли підготовку за кордоном на іноземних зразках озброєння та військової техніки.

Раніше почала з'являтися інформація, що військовослужбовців Повітряних сил почали переводити в сухопутні бригади через важку ситуацію на фронті.

Як повідомлялося, український пілот вперше в історії за один бойовий виліт винищувача F-16 знищив одразу шість крилатих російських ракет. Це сталося під час масованої ракетно-дронової атаки у грудні 2024 року.

До слова, російські загарбники планують перерізати наземні шляхи постачання до Покровська та Мирнограду на Донеччині, щоб змусити українські війська відступити з цих міст.

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Теги: ЗСУ армія війна Генштаб військові Повітряні сили ЗСУ

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