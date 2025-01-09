Ставки ростуть: Трамп опублікував карту США із двома новими територіями

Трамп опублікував карту США із приєднаними Канадою та Гренландією

Обраний президент США Дональд Трамп опублікував у соцмережі Truth Social карту Сполучених Штатів із «приєднаними» Канадою та Гренландією. При цьому на зображенні відзначено лише дві столиці – Вашингтон та гренландське місто Нуук.

Нагадаємо, це вже друга карта яку опублікував Трамп. Раніше обраний президент США презентував у соцмережі Truth Social географічну карту, де він об'єднав країну з Канадою. Свою публікацію республіканець не підписав. Обидві держави на карті були зафарбовані одним кольором.

Наприкінці грудня минулого року вибраний президент США Дональд Трамп описав плюси включення Канади до складу США. Політик звернувся до прем'єр-міністра країни Джастіна Трюдо, зазначивши, що податки в сусідній державі «надто високі». За словами Трампа, якщо Канада стане 51-м американським штатом, вони скоротяться на 60% – і бізнес відразу ж подвоїться.

Раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у відповідь на слова обраного президента США Дональда Трампа заявив, що Канада не стане частиною США.

Також Дональд Трамп відреагував на рішення канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо піти у відставку припустивши, що зараз для Канади сприятливий час приєднатися до Сполучених Штатів.

До цього політик висловив думку про необхідність відновлення контролю США над Панамським каналом, а також порушив питання щодо можливого приєднання Гренландії, яка є данською автономією, до території США. Виступаючи перед журналістами у своєму маєтку Мар-а-Лаго у штаті Флорида, він ухилився від гарантії того, що не вирішуватиме питання, що стосуються цих двох територій, за допомогою силових методів чи економічного примусу.

До слова, Дональд Трамп-молодший, приїхав із візитом до Гренландії і проведе там зустрічі.