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Окупанти масовано обстріляли Херсон: багато влучань в житлові будинки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Окупанти масовано обстріляли Херсон: багато влучань в житлові будинки
Обстріл Херсона розпочався близько 5:00 ранку
фото з відкритих джерел

Точна кількість постраждалих поки невідома

Російські терористи під ранок масовано атакували жителів Херсона. Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Громадян закликали не виходити на вулицю та не підходити до вікон.

«Багато влучань в багатоквартирні житлові будинки», – додав він.

Мрочко повідомив, що є постраждалі цивільні, проте точна кількість поки не уточнюється.

Проте вже відомо, що у тяжкому стані доправлено до лікарні 76-річного херсонця. Внаслідок ранкового масованого обстрілу міста з боку російських окупаційних військ він отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення грудної клітини.

Ще один чоловік 63 років ушпиталений з контузією, мінно-вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами. Наразі лікарі його дообстежують.

Нагадаємо, триває 1031-й день повномасштабної війни.

На Покровському та Курахівському напрямках фронту нині найскладніша ситуація. Також російські окупанти значно посилили тиск на Краматорському, Торецькому та Времівському напрямках.

Загалом від початку минулої доби відбулося 189 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

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Теги: обстріл окупанти ЗСУ війна Херсон

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