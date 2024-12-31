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Втрати ворога станом на 31 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 31 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 1042-й день повномасштабної війни в Україні
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1610 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 31 грудня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 31 грудня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 31 грудня втратила

  • особового складу – близько 789550 (+1610) осіб,
  • танків ‒ 9668 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20030 (+27) од,
  • артилерійських систем – 21528 (+34) од,
  • РСЗВ – 1256 (+0) од,
  • засоби ППО  ‒ 1032 (+0) од,
  • літаків  – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21081 (+12),
  • крилаті ракети ‒ 3003 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32626 (+75) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3671 (+1).
Втрати Росії у війні на 31 грудня 2024 року
Втрати Росії у війні на 31 грудня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 31 грудня

  • У Чорному морі один ворожий корабель, якій є носієм крилатих ракет «Калібр», ракети відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі вісім ворожих кораблів, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – три судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – два судна, які з протоки Босфор не виходили.
Активність флоту окупантів станом на 31 грудня
Активність флоту окупантів станом на 31 грудня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 1042-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти росія росіяни військова техніка Україна ЗСУ озброєння море Чорне море Азовське море війна безпілотник втрати

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