Втрати ворога станом на 31 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1610 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 31 грудня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 31 грудня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 31 грудня втратила:
- особового складу – близько 789550 (+1610) осіб,
- танків ‒ 9668 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20030 (+27) од,
- артилерійських систем – 21528 (+34) од,
- РСЗВ – 1256 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21081 (+12),
- крилаті ракети ‒ 3003 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32626 (+75) од,
- спеціальна техніка ‒ 3671 (+1).
Активність флоту окупантів станом на 31 грудня
- У Чорному морі один ворожий корабель, якій є носієм крилатих ракет «Калібр», ракети відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі вісім ворожих кораблів, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – три судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – два судна, які з протоки Босфор не виходили.
Нині триває 1042-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0