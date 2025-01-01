Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський розповів про очікування від головування Польщі в ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський розповів про очікування від головування Польщі в ЄС
Президент України привітав польського прем'єра (ліворуч) з початком головування в Євросоюзі
фото: president.gov.ua/Офіс президента

У середині 2024 року Україна та Євросоюз офіційно розпочали переговори про членство

Україна розраховує на значний прогрес щодо переговорів про вступ до Євросоюзу під час головування Польщі. Про це заявив президент України Володимира Зеленського у своїх соцмережах.

Очільник України привітав Польщу та прем'єр-міністра Дональда Туска з початком головування в Євросоюзі.

«Впевнені, що польське головування зробить Європу міцнішою. Україна готова до плідної співпраці заради нашого спільного розвитку – всіх народів Європи, а також безпеки - і нашої, в Україні, і кожної європейської нації», – каже він.

Президент наголосив, що сьогоднішня російська атака на Україну знову вказала на ключові пріоритети. Один з них – постійне посилення оборонного потенціалу Європи, оскільки Росію можна примусити до миру лише за допомогою сили.

«Наша взаємодія на континенті та інтеграційні процеси потребують більшої оперативності реалізації рішень. Сподіваємося на відчутний прогрес переговорів про вступ України до ЄС», – каже Зеленський.

Глава держави додав, що соціальне життя європейських народів потребує більшого відчуття справедливості і завдяки «раціональній політиці» Європа здатна це забезпечити.

Нагадаємо, Польща розпочала своє піврічне головування в Раді Європейського Союзу, яке триватиме з 1 січня до 30 червня 2025 року. Одним із ключових завдань Варшави на цей період визначено посилення безпеки Європи в умовах геополітичної напруженості.

Раніше речник МЗС Георгій Тихий зауважив, що Україна покладає значні сподівання на період головування Польщі в Раді Європейського Союзу.

До слова, Краків визнаний одним із найкращих міст Польщі для проживання українців у 2025 році. Його економічна стабільність, широкий вибір вакансій і культурна спадщина приваблюють тисячі мігрантів щороку. На основі міжнародного рейтингу Best Cities for Expats 2024 від InterNations, Краків входить до списку найкомфортніших міст для життя іноземців у Європі.

Читайте також:

Теги: Польща Дональд Туск євроінтеграція Європейський союз Володимир Зеленський президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський закликав світ консолідувати весь міжнародний тиск на Москву
Зеленський висловив співчуття Азербайджану та згадав про катастрофу MH17
27 грудня, 2024, 18:42
«Наша воля до оборони досить висока». Президент Естонії впевнений, що в його країні не буде війни
«Наша воля до оборони досить висока». Президент Естонії впевнений, що в його країні не буде війни
25 грудня, 2024, 03:15
Зеленський: «Ключова мета Фіцо – вести справи з Росією»
Зеленський про зустріч Фіцо та Путіна: Це має зацікавити словацькі спецслужби
23 грудня, 2024, 14:38
Збір підписів на підтримку висунення в президенти
Вибори президента у Білорусі. ЦВК оприлюднила список кандидатів
23 грудня, 2024, 13:20
«Україна демонструє здатність не лише отримувати підтримку, але й будувати стратегічні альянси»
Стратегічні альянси України у глобальній системі безпеки
23 грудня, 2024, 11:45
Офіційний Мінськ не висловлював жодних протестів російській стороні через «Шахеди»
Російські «Шахеди» за добу шість разів потрапляли в Білорусь: один пролетів понад 170 км
22 грудня, 2024, 17:47
Туск не пояснив, коли Варшава відновить українські могили на території Польщі
Туск заявив про «очевидний прогрес» у питанні Волинської трагедії
17 грудня, 2024, 21:25
Нині для собаки знайшли тимчасову перетримку, під час якої будуть шукати постійний дім
На кордоні з Польщею власники покинули лабрадора, бо його не пустили прикордонники
14 грудня, 2024, 03:48
У документі зазначено, що дітей вивезли щонайменше до 21 регіону Росії
Близько 314 українських дітей передано до російських сімей – звіт Єльського університету
3 грудня, 2024, 19:51

Політика

Зеленський розповів про очікування від головування Польщі в ЄС
Зеленський розповів про очікування від головування Польщі в ЄС
Військовий омбудсмен розповів про ключові завдання на посаді
Військовий омбудсмен розповів про ключові завдання на посаді
Зеленський про зупинку транзиту російського газу: Одна з найбільших поразок Москви
Зеленський про зупинку транзиту російського газу: Одна з найбільших поразок Москви
Закордонні авіаперельоти Зеленського, Шмигаля та міністрів: скільки заплановано витратити у 2025 році
Закордонні авіаперельоти Зеленського, Шмигаля та міністрів: скільки заплановано витратити у 2025 році
Україна офіційно стала учасницею Римського статуту МКС
Україна офіційно стала учасницею Римського статуту МКС
«Стійкість українського народу надихає». Посольство Японії привітало українців з Новим роком
«Стійкість українського народу надихає». Посольство Японії привітало українців з Новим роком

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
135K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 січня: ситуація на фронті
106K
«Те, чого ми так усі чекаємо». Буданов дав прогноз на 2025 рік
77K
Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 січня 2025
27K
Бронювання, мобілізація та відстрочка: що змінилося для українців з 1 січня
13K
1 січня: свято, традиції, прикмети та заборони

Новини

Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
Вчора, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 2024, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
28 грудня, 2024, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua