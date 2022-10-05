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Зеленський вніс до парламенту подання про звільнення з посади голови НБУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський вніс до парламенту подання про звільнення з посади голови НБУ
Кирило Шевченко подав у відставку
фото: УНІАН

Проєкт постанови направлено на розгляд Комітету Ради

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України. Про це повідомляється на сайті Ради.

Проєкт постанови направлено на розгляд Комітету Ради.

Зеленський вніс до парламенту подання про звільнення з посади голови НБУ фото 1

Нагадаємо, 4 жовтня голова Національного банку Кирило Шевченко подав на розгляд президенту України заяву про відставку. Згодом народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Кирила Шевченка на посаді голови Національного банку може замінити Андрій Пишний.

 

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Теги: Володимир Зеленський Нацбанк НБУ полон Ощадбанк звільнення вибух

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