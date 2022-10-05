Зеленський вніс до парламенту подання про звільнення з посади голови НБУ

Проєкт постанови направлено на розгляд Комітету Ради

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України. Про це повідомляється на сайті Ради.

Проєкт постанови направлено на розгляд Комітету Ради.

Нагадаємо, 4 жовтня голова Національного банку Кирило Шевченко подав на розгляд президенту України заяву про відставку. Згодом народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Кирила Шевченка на посаді голови Національного банку може замінити Андрій Пишний.