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Стало відомо, хто може очолити Нацбанк

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Стало відомо, хто може очолити Нацбанк
Головний претендент на посаду очільника Нацбанку – Андрій Пишний
фото: liga.net

Пишний був головою правління Ощадбанку з 2014 по 2020 роки

Кирила Шевченка на посаді голови Національного банку може замінити Андрій Пишний. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«За моєю інформацією, головний претендент на посаду очільника Нацбанку – Андрій Пишний. Він був головою правління Ощадбанку з 2014 по 2020 роки», – зазначив Гончаренко.

Народний обранець також зазначив, що голова Нацбанку Кирило Шевченко подав президенту заяву про відставку через стан здоров’я.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що голова Національного банку Кирило Шевченко подав на розгляд президенту України заяву про відставку.

Андрій Пишний у2000-2001 рр. виконувач обов'язків, начальник юридичного управління ВАТ Ощадбанк .

У 2001-2003 рр. – директор департаменту правового забезпечення ВАТ «Ощадбанк».

2003-2007 рр. – перший заступник голови правління ВАТ Ощадбанк. З грудня 2004 по травень 2005 року. – в.о. голови Ощадбанку.

З березня по травень 2007 року. – перший заступник голови правління ВАТ Укрексімбанк. З травня 2007 року – заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Звільнено з посади указом президента Віктора Ющенка 25 червня 2009 року. Голова виконавчого комітету громадської організації «Фронт змін» (лідер - Арсеній Яценюк).

З грудня 2012 року до 2014 року – народний депутат України VII скликання від партії Батьківщина (№19 у виборчому списку). Перший заступник голови комітету ВР з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради. Безпартійний.

З 2013 року обіймає посаду заступника голови партії ВО Батьківщина. З 19 березня 2014 року по жовтень 2020 року – голова правління АТ Ощадбанк. 2 жовтня 2020 року наглядова рада Ощадбанку прийняла рішення про припинення з 2 листопада повноважень чинного голови правління Андрія Пишного та призначила з 3 листопада на цю посаду Сергія Наумова.

Як повідомлялося, 16 липня 2020 Верховна Рада призначила Кирила Шевченка головою Національного банку України.

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Теги: Нацбанк полон Ощадбанк депутат вибух

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