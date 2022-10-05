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Хто стане главою НБУ? Депутат зняв інтригу і назвав день голосування

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Хто стане главою НБУ? Депутат зняв інтригу і назвав день голосування
Андрій Пишний був головою правління Ощадбанку з 2014 по 2020 роки
фото з відкритих джерел

Головний претендент на посаду очільника Нацбанку – Андрій Пишний

Кирила Шевченка на посаді голови Національного банку може замінити Андрій Пишний. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«І так, щоб довго не гадали по строкам і кандидатам. Новим головою НБУ стане Андрій Пишний», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що одразу після голосування за відставку Шевченка внесуть кандидатуру Пишного. «Призначення відбудеться теж вже на цьому тижні. Підказка, у день голосування бюджету у першому читанні», – додав Железняк.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що голова Національного банку Кирило Шевченко подав на розгляд президенту України заяву про відставку.

Андрій Пишний у 2000-2001 рр. виконувач обов'язків, начальник юридичного управління ВАТ Ощадбанк .

У 2001-2003 рр. – директор департаменту правового забезпечення ВАТ «Ощадбанк».

2003-2007 рр. – перший заступник голови правління ВАТ Ощадбанк. З грудня 2004 по травень 2005 року. – в.о. голови Ощадбанку.

З березня по травень 2007 року. – перший заступник голови правління ВАТ Укрексімбанк. З травня 2007 року – заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Звільнено з посади указом президента Віктора Ющенка 25 червня 2009 року. Голова виконавчого комітету громадської організації «Фронт змін» (лідер - Арсеній Яценюк).

З грудня 2012 року до 2014 року – народний депутат України VII скликання від партії Батьківщина (№19 у виборчому списку). Перший заступник голови комітету ВР з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради. Безпартійний.

З 2013 року обіймає посаду заступника голови партії ВО Батьківщина. З 19 березня 2014 року по жовтень 2020 року – голова правління АТ Ощадбанк. 2 жовтня 2020 року наглядова рада Ощадбанку прийняла рішення про припинення з 2 листопада повноважень чинного голови правління Андрія Пишного та призначила з 3 листопада на цю посаду Сергія Наумова.

Як повідомлялося, 16 липня 2020 Верховна Рада призначила Кирила Шевченка головою Національного банку України.

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Теги: Нацбанк Верховна Рада Ощадбанк

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