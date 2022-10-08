Зеленський заявив, що йому байдужа доля Путіна після війни

Після поразки Путіна у війні Росія почне займатися внутрішніми питаннями

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому байдужа доля президента РФ Володимира Путіна після війни. З Путіним розбиратиметься російське суспільство. Про це глава держави розповів в інтерв’ю ВВС.

Президент зазначив, що йому байдуже, чи виживе Путін після перемоги України у війні. Так само Зеленському байдужа подальша доля російського диктатора.

«Росія тоді (після поразки у війні – ред.) займатиметься своїми внутрішніми питаннями. І я вважаю, що це правильно, тому що не можна розв'язувати внутрішні питання шляхом захоплення інших територій. Тобто вони повинні відійти на свої території, і почати працювати, реформувати державу і так далі, тобто перейти до внутрішньої політики, і це правильно», – розповів український лідер.

«Тому мені все одно, що буде з ним (Путіним – ред.). З ним розбиратиметься його суспільство. Це буде суто їхнє питання», – зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, у вищому ешелоні російської влади існують розбіжності щодо політики російського диктатора Володимира Путіна. Про це свідчать нові дані американської розвідки в поєднанні з коментарями російських офіційних осіб.