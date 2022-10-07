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Води і хліба немає: мати рашиста обматюкала Путіна у його день народження (аудіо)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Води і хліба немає: мати рашиста обматюкала Путіна у його день народження (аудіо)
фото: ГУР

Росіянин у розмові зі своєю матір'ю дізнався, що мобілізованим окупантам надається велика кількість пільг

Мати російського солдата розповіла сину про ставлення до щойно мобілізованих у порівнянні з контрактниками, які давно обстрілюють Україну. Перехоплену розмову оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони.

Жінка красномовно висловлюється про владу та особисто російського диктатора Володимира Путіна у його день народження.

Росіянин у розмові зі своєю матір'ю дізнався, що мобілізованим окупантам надається велика кількість пільг у порівнянні зі звичайними контрактниками. «А наші хлопці типу нічого собі не купують? Так вам чогось такі пільги у кого мобілізовані. По 200 по 300 тисяч підйомних дають, на що?», – гнівається матір окупанта.

Увага! Присутня ненормативна лексика

Далі вона була незадоволена тим, що мобілізованих вважають за героїв Росії, а про звичайних контрактників і забули. «І бісять вже, пільги їм, жінок не мають права звільнити, чого там тільки нема. Всіх дітей хто на платній основі треба перевести на безоплатну», - заявила жінка.

Наприкінці жінка додала, що дуже хоче дозвонитись до президента РФ Володимира Путіна та спитати, чи не знає він, як справи, оскільки немає хліба та води.

Раніше розвідка повідомила, скільки мобілізованих рашистів уже на фронті.

Зазначимо, що мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими. 

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Теги: Міноборони жінка пільги розвідка мобілізація окупанти

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