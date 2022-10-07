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Тріщини стають дедалі очевиднішими. Як оточення Путіна сприймає невдачі на фронті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Тріщини стають дедалі очевиднішими. Як оточення Путіна сприймає невдачі на фронті
Путіна в Кремлі критикують поза очі
фото з відкритих джерел

Члени найближчого оточення Путіна висловили незгоду з приводу ведення війни в Україні

У вищому ешелоні російської влади існують розбіжності щодо політики російського диктатора Володимира Путіна. Про це свідчать нові дані американської розвідки в поєднанні з коментарями російських офіційних осіб. Стало відомо про невдоволення війною особи з близького оточення Путіна, пише The Washington Post.

Згідно з інформацією, отриманою американською розвідкою, член найближчого оточення Володимира Путіна за останні тижні висловив незгоду безпосередньо російському президенту з приводу ведення війни в Україні. Незгоду члена найближчого оточення Путіна визнали достатньо суттєвою, щоб її включили до щоденного брифінгу президента Байдена, повідомляють джерела видання.

«З початком окупації ми стали свідками зростання тривоги з боку найближчого оточення Путіна. Наші оцінки свідчать про те, що вони особливо спричинені нещодавніми російськими втратами, неправильним напрямком і значними військовими недоліками», – сказав представник західної розвідки.

За словами одного зі співрозмовників, невдоволення, яке висловив член найближчого оточення Путіна, стосувалося того, що інсайдер вважає неправильним управління військовими зусиллями і те, як відбувається військова кампанія.

Другий високопоставлений західний чиновник сказав, що внутрішня напруженість відповідає тому, як військова кампанія йде для росіян і яка атмосфера панує в Кремлі. «Є багато людей, які переконані, що це не все добре або не є правильним курсом дій», – каже чиновник.

Речник Кремля Дмитро Пєсков визнав, що серед російських лідерів були розбіжності та дебати, оскільки Путін зіткнувся з такими важливими рішеннями, як мобілізація. «З приводу таких моментів є розбіжності. Дехто вважає, що ми повинні діяти інакше. Але це все частина звичайного робочого процесу. Є робочі суперечки: про економіку, про проведення військової операції. Є суперечки щодо системи освіти. Це частина нормального робочого процесу, і це не ознака розколу», – сказав Пєсков.

Російський чиновник в розмові з цього тижня сказав, що не чув про будь-які прямі виклики Путіну з найближчого оточення. Але «є протести» голів парламентських комітетів щодо того, як президент і військові ведуть війну. «Про те, чому армія не забезпечена належним чином, про те, чому кампанія йде не так, як треба», – сказав чиновник.

Високопоставлені співробітники служби безпеки в Європі заявили, що їм не відомо про те, щоб хтось наважився кинути виклик Путіну безпосередньо під час подій в Україні, і додали, що вони не бачили звітів розвідки США про критику на адресу Путіна.

Незважаючи на це, деякі з цих чиновників заявили, що тріщини стають дедалі очевиднішими на багатьох рівнях російської системи.

Один високопоставлений чиновник європейської служби безпеки зазначив, що Путіна в Кремлі критикують за спиною. «Вони думають, що він упертий, одержимий Україною. Це одержимість, яку вони не обов’язково поділяють», – сказав чиновник.

Нагадаємо, триває 226-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Здійснює перегрупування військ на Південнобузькому напрямку. 

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Теги: чиновник путін президент мобілізація дебати військові армія

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