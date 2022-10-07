ЗМІ дізналися, чи поїдуть Зеленський та Путін на саміт G20

Посол Індонезії наголосив, що логістична підготовка до прийому двох президентів уже триває

Президент України Володимир Зеленський та лідер РФ Володимир Путін нібито погодилися відвідати саміт країн G20 в Індонезії у листопаді. Про це заявив посол Індонезії в ОАЕ Хусін Багіс, повідомляє The National.

«Остаточне рішення ще не ухвалене», – сказав прессекретар президента України Сергій Никифоров у коментарі «РБК-Україна».

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, у свою чергу, підтвердив, що Росія братиме участь у саміті G20, але формат, як і раніше, не визначений.

Посол Індонезії наголосив, що логістична підготовка до прийому двох президентів уже триває.

«Ми вирішуємо, у яких готелях їх розмістити», – сказав він, маючи на увазі необхідність уникати напруженості, розміщуючи їх не дуже близько один до одного.

«Україна не входить до G20, але, з усім тим, ми запрошуємо їх, як ми запрошуємо ОАЕ через наші особливі відносини з ОАЕ», – сказав Багіс.

За його словами, мир займатиме важливе місце у порядку денному саміту поряд зі здоров'ям, цифровою трансформацією та переходом на стійку енергетику.

«Ми хочемо зробити G20 платформою для світу, а не конфлікту», – сказав Багіс у своєму офісі в Абу-Дабі.

Нагадаємо, на саміт «Групи 20» (G20), який відбудеться 15-16 листопада 2022 року в Індонезії на острові Балі, запрошені і президент України Володимир Зеленський, і президент країни-агресорки РФ Володимир Путін. Деякі аналітики вже прогнозують, що після загострення у вересні-жовтні, на саміті може вперше постати питання про «мирну угоду» між Україною і Росією. Про те, чи чи поїде туди президент України і чи не змінилася позиція Офісу президента, що Зеленський прийме запрошенн, якщо на саміт «Великої двадцятки» не буде допущений президент Путін.