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ЗМІ дізналися, чи поїдуть Зеленський та Путін на саміт G20

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
ЗМІ дізналися, чи поїдуть Зеленський та Путін на саміт G20
Президент України і кремлівський диктатор погодилися відвідати Індонезію 
фото: glavcom.ua

Посол Індонезії наголосив, що логістична підготовка до прийому двох президентів уже триває 

Президент України Володимир Зеленський та лідер РФ Володимир Путін нібито погодилися відвідати саміт країн G20 в Індонезії у листопаді. Про це заявив посол Індонезії в ОАЕ Хусін Багіс, повідомляє The National.

«Остаточне рішення ще не ухвалене», – сказав прессекретар президента України Сергій Никифоров у коментарі «РБК-Україна». 

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, у свою чергу, підтвердив, що Росія братиме участь у саміті G20, але формат, як і раніше, не визначений. 

Посол Індонезії наголосив, що логістична підготовка до прийому двох президентів уже триває.

«Ми вирішуємо, у яких готелях їх розмістити», – сказав він, маючи на увазі необхідність уникати напруженості, розміщуючи їх не дуже близько один до одного. 

«Україна не входить до G20, але, з усім тим, ми запрошуємо їх, як ми запрошуємо ОАЕ через наші особливі відносини з ОАЕ», – сказав Багіс. 

За його словами, мир займатиме важливе місце у порядку денному саміту поряд зі здоров'ям, цифровою трансформацією та переходом на стійку енергетику. 

«Ми хочемо зробити G20 платформою для світу, а не конфлікту», – сказав Багіс у своєму офісі в Абу-Дабі. 

Нагадаємо, на саміт «Групи 20» (G20), який відбудеться 15-16 листопада 2022 року в Індонезії на острові Балі, запрошені і президент України Володимир Зеленський, і президент країни-агресорки РФ Володимир Путін. Деякі аналітики вже прогнозують, що після загострення у вересні-жовтні, на саміті може вперше постати питання про «мирну угоду» між Україною і Росією. Про те, чи чи поїде туди президент України і чи не змінилася позиція Офісу президента, що Зеленський прийме запрошенн, якщо на саміт «Великої двадцятки» не буде допущений президент Путін.

Теги: диктатор посол прессекретар путін росія саміт Україна політика

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